"Так делать не надо": пассажирка обвинила airBaltic в порче паспорта

По словам автора поста, с этим паспортом она летала в июне в Ниццу, затем путешествовала как по странам ЕС, так и за их пределами. Повреждение она заметила лишь позже — у нотариуса. Ранее с документом уже случались странные ситуации: например, в Таиланде в паспорт однажды скрепкой прикрепили лист формата А4. Однако, как отметила пассажирка, в Рижском аэропорту (RIX) она ожидала большего уважения к документу Латвии. «Надеюсь, это станет прецедентом и подобные случаи прекратятся», — добавила она.