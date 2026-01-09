"Так делать не надо": пассажирка обвинила airBaltic в порче паспорта
Пассажирка airBaltic обнаружила, что в ее паспорте наклеили служебную стикер-наклейку, повредив страницу документа. Инцидент вызвал волну возмущения в соцсетях и поднял вопрос ответственности авиакомпаний и аэропортов.
В соцсети Threads пассажирка airBaltic опубликовала фото своего паспорта с поврежденной страницей и эмоциональный пост, адресованный авиакомпании. По его словам, сотрудники аэропорта наклеили служебный стикер прямо внутрь паспорта, из-за чего при отклеивании была повреждена часть страницы.
«Привет, airBaltic! Скажите, пожалуйста, сотрудникам аэропорта, что так делать не стоит. Может, вы хотите оплатить мне новый паспорт? Оторвать наклейку удалось только вместе с половиной страницы», — написала она.
Позже женщина сообщила, что подала официальную претензию в airBaltic с требованием компенсировать стоимость нового паспорта. «Купон на бутерброды меня не интересует — я хочу новый паспорт», — подчеркнула она.
По словам автора поста, с этим паспортом она летала в июне в Ниццу, затем путешествовала как по странам ЕС, так и за их пределами. Повреждение она заметила лишь позже — у нотариуса. Ранее с документом уже случались странные ситуации: например, в Таиланде в паспорт однажды скрепкой прикрепили лист формата А4. Однако, как отметила пассажирка, в Рижском аэропорту (RIX) она ожидала большего уважения к документу Латвии. «Надеюсь, это станет прецедентом и подобные случаи прекратятся», — добавила она.
В комментариях пользователи активно поддержали автора. Один из них, работающий в аэропорту, написал, что по правилам наклеивать что-либо внутрь паспорта запрещено. «Обычно, если и клеят, то только на заднюю обложку и исключительно с разрешения пассажира, потому что даже там остается некрасивое пятно от клея. Этот случай действительно неэтичный и печальный», — отметил он.
Другие комментаторы указали, что речь идет о преднамеренном повреждении удостоверяющего личность документа, что может рассматриваться как нарушение закона и повод для обращения в полицию. Некоторые поделились похожими историями: из-за наклеек и отметок в паспорте им или их родственникам едва не отказали во въезде в третьи страны, так как документ сочли поврежденным.
При этом пользователи отметили, что airBaltic обычно корректно реагирует на жалобы, и выразили надежду, что вопрос удастся урегулировать, а подобные инциденты не будут повторяться.