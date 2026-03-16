Апрель принесет жителям Латвии длинный пасхальный отдых.
В Латвии
17 марта 2026 г., 00:10
Жителей Латвии ждет длинный пасхальный отдых: как будем работать и отдыхать в апреле 2026 года
В апреле 2026 года у жителей Латвии, работающих по стандартному графику, будет 20 рабочих дней и 158 рабочих часов. Кроме того, в этом месяце предусмотрены два сокращенных предпраздничных дня, а в начале апреля — длинные выходные в связи с Пасхой.
Так, 2 апреля, в четверг, будет предпраздничный день, поэтому продолжительность работы составит семь часов. Уже 3 апреля жители Латвии будут отдыхать в связи с Великой пятницей.
Пасхальные выходные продолжатся и дальше: 5 апреля будет отмечаться первое Пасхальное воскресенье, а 6 апреля — второй день Пасхи, который также является официальным выходным.
Еще один сокращенный рабочий день ждет жителей Латвии в конце месяца: 30 апреля также будет предпраздничным, поэтому рабочий день сократится до семи часов.