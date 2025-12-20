Правда о зарплатах в СССР: кто жил лучше - инженеры, учителя или "простые" рабочие
В мире до сих пор немало людей, которые испытывают ностальгию по СССР. При этом многие из них даже не жили в то время и совершенно не знают о реальных трудностях, с которыми сталкивались граждане этой страны.
Особое место в подобных разговорах обычно занимают зарплаты в СССР, на которые якобы можно было купить все что угодно.
Какой была средняя зарплата в СССР
Зарплаты в СССР существенно различались в зависимости от занимаемой должности и периода, о котором идет речь. Если рассматривать данные по десятилетиям, то средние доходы были примерно следующими:
122 рубля — в 1970 году;
145,8 рубля — в 1975 году;
168,90 рубля — в 1980 году.
При этом зарплаты рабочих в СССР были значительно выше среднего уровня. Слесарям, токарям, электрикам и представителям других рабочих профессий платили хорошо — их месячный доход мог достигать 250 рублей. Если удавалось вдвое перевыполнить план или повысить квалификацию, можно было рассчитывать даже на 600 рублей.
В 70–80-е годы высококвалифицированные рабочие «на руки» получали от 500 до 1000 рублей. При работе на Севере или на Дальнем Востоке можно было получать надбавку до 50%. Кроме того, в течение пяти лет она ежегодно увеличивалась на 10%.
Как вспоминают на сайте History Stack Exchange люди, жившие в то время в СССР, средняя зарплата учителя в 1970-х годах составляла всего 100–120 рублей. Постепенно она выросла до 130 рублей, а уже в 1980-х годах достигла уровня 200 рублей. В сфере образования одни из самых высоких зарплат получали университетские профессора — 400–500 рублей.
Как указано в рассекреченном отчете ЦРУ (Центрального разведывательного управления США), зарплата инженера в СССР зависела от того, в какой отрасли он работал — гражданской или оборонной промышленности. Инженеры-конструкторы получали примерно 600–700 рублей в месяц, а при работе в ЦКБМТ (Центральном конструкторском бюро морской техники) — 900–1300 рублей.
Главные инженеры отдельных проектов получали 1700–1800 рублей, а если они отвечали за целый завод, то 2500–3000 рублей.