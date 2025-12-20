Правда о зарплатах в СССР: кто жил лучше - инженеры, учителя или "простые" рабочие

В 70–80-е годы высококвалифицированные рабочие «на руки» получали от 500 до 1000 рублей. При работе на Севере или на Дальнем Востоке можно было получать надбавку до 50%. Кроме того, в течение пяти лет она ежегодно увеличивалась на 10%.