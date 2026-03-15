Купили участок, а строить нельзя: о чем многие узнают слишком поздно
Выбирая участок для строительства частного дома, люди чаще всего обращают внимание на красивый пейзаж, цену или расстояние до городской инфраструктуры. Однако опыт банков показывает, что именно экологические и юридические риски чаще всего определяют, удастся ли вообще реализовать задуманный проект.
Эксперт по ипотечному кредитованию банка Luminor Каспар Саусайс объясняет, на что следует обратить внимание, чтобы ответственная покупка позже не превратилась в источник непредвиденных расходов.
По данным Luminor, в прошлом году наиболее востребованным размером участка для строительства жилья были участки до 2000 квадратных метров. Средняя цена покупки земли составляла около 42 000 евро, чаще всего с кредитом сроком примерно на девять лет. Землю чаще покупают и строят дома семьи с детьми, чей доход после уплаты налогов превышает 2600 евро в месяц. Самые востребованные участки под застройку находятся в окрестностях Риги — примерно в радиусе 40 км от столицы, особенно в Марупском, Адажском, Кекавском, Ропажском и Саласпилсском краях. В прошлом году вырос интерес и к земле в региональных центрах, например в Лиепае, Елгаве и Валмиере.
Целевое назначение земли
Даже если земельный участок принадлежит вам, это не означает, что на нем можно строить все что угодно. Строительство дома должно соответствовать установленному самоуправлением целевому назначению земли. Например, если участок относится к сельскохозяйственным землям, изменение статуса потребует дополнительного времени и финансов.
Чтобы получить полное представление об участке, рекомендуется использовать два основных государственных реестра. На сайте geolatvija.lv можно ознакомиться с правилами застройки территории и так называемыми «красными линиями». Это поможет понять, не уменьшают ли различные охранные зоны площадь участка настолько, что на нем уже не останется места для дома и коммуникаций. В свою очередь система природных данных ozols.gov.lv показывает, не расположены ли на участке природные заповедные территории или особо охраняемые биотопы.
Планы самоуправления на будущее
Выбирая землю в тихом месте, стоит узнать в самоуправлении, что планируется в этом районе в ближайшие годы. Сегодняшний пустырь по соседству со временем может превратиться в промышленную зону, логистический парк или плотный жилой квартал. Также стоит обратить внимание на возможные источники шума или запахов, которые могут появиться вместе с новыми инфраструктурными объектами. Изучение территориального плана — самый простой способ понять, будет ли окружающая среда через десять лет соответствовать тому образу жизни, который вы ищете сейчас.
История участка
Перед покупкой стоит проверить, не зарегистрирован ли участок или близлежащая территория как загрязненная из-за прежней хозяйственной деятельности. Также необходимо учитывать соседние объекты — производства, фермы или полигоны отходов. Они могут не только создавать шум, но и влиять на качество воздуха и даже питьевой воды, если планируется бурение скважины. Даже направление ветра может стать фактором, который приносит запахи или шум из близлежащих промышленных зон.
Юридический статус подъездной дороги
Одной из самых частых проблем является доступ к участку. Даже если к нему ведет накатанная дорога, это не гарантирует права ее использовать. Подъезд должен быть юридически оформлен: это должна быть государственная или муниципальная дорога либо в Земельной книге должен быть зарегистрирован сервитут дороги для всех участков, через которые необходимо проехать, чтобы добраться до конкретного участка. Перед покупкой важно убедиться в документах, что право доступа действительно существует, чтобы позже не столкнуться с запретом на строительство или судебными спорами с соседями, которые могут быть длительными и дорогостоящими.
Риски наводнений
На рынке все чаще появляются участки, расположенные в зонах регулярных затоплений, где самоуправления все же разрешили строительство. Потенциальным покупателям следует учитывать, что получить банковское финансирование для такого объекта может быть очень сложно. Существуют и серьезные страховые риски: страховой полис может покрыть только первый случай затопления, после чего страхование может стать недоступным или его стоимость будет значительно выше по сравнению с объектами в безопасных зонах.
Техническая оценка
Перед покупкой важно понять, где именно проходят коммуникации, поскольку наличие подключений у соседних домов не гарантирует таких же возможностей для вашего участка. Где проложены газовые, водопроводные или электрические линии, удобнее всего увидеть в открытых топографических данных, например на сайте kadastrs.lv. Эта информация позволит заранее оценить, насколько сложным и дорогим будет подключение инженерных сетей.
Также рекомендуется провести геотехническое исследование земли. Зная устойчивость грунта и уровень грунтовых вод, можно точнее оценить реальные расходы на строительство. Иногда именно неподходящий грунт может привести к тому, что на устройство фундамента придется потратить значительно больше средств, чем планировалось изначально.