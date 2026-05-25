В Вецмилгрависе BMW врезался в магазин и прижал людей к стене: очевидцы рассказали о силе удара
В минувшие выходные водитель BMW у магазина устроил тяжелую аварию с тремя людьми. Все пострадавшие живы, однако у некоторых травмы очень серьезные. Вероятнее всего, авария произошла из-за невнимательности водителя, но это не освобождает его от ответственности — полиция расследует случившееся.
Otkrito.lv уже сообщал, что магазин Mego на улице Балтасбазницас в Вецмилгрависе среди бела дня стал местом аварии. Сотрудница магазина рассказала, что от испуга у нее тогда из рук выпали продукты, сообщает «Degpunktā».
«У меня в магазине просто мешок картошки упал от удара. Ничего сказать не могу. Там лежал мужчина, у него была оторвана половина ноги», — говорит продавщица.
На место немедленно прибыли три бригады медиков, помощь была оказана трем людям — женщине и двум мужчинам. Ситуация потребовала также привлечения специализированной врачебной бригады, которую направляют в особо тяжелых случаях.
«Все пострадавшие получили травмы средней тяжести и тяжелые травмы, в данном случае — политравмы. После оказания помощи на месте происшествия все пострадавшие в гемодинамически стабильном состоянии, то есть со стабильным кровообращением, были доставлены в лечебное учреждение», — сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.
Среди пострадавших был и друг Ивара. О том, что его приятель попал в аварию, он узнал от знакомых. «Одному парню оторвало ногу. Мой друг еще борется в больнице, вчера было еще довольно тяжело», — говорит Ивар.
Как рассказывают очевидцы, водитель автомобиля скорее всего перепутал педали, пытаясь выехать задним ходом с парковки. Все трое людей находились у стены. Хотя расстояние было совсем небольшим, скорость и сила удара, по словам очевидцев, были значительными. «Дедушка парковался, перепутал педали. Насколько я понимаю, он машину как следует прижал к стене. Я считаю, что после 60 лет надо снова сдавать экзамен по вождению. Это несложно, это нужно для того, чтобы мы все чувствовали себя безопаснее... тьфу-тьфу, что здесь не было детей», — говорит Ивар.
После случившегося правоохранители задержали 64-летнего водителя BMW. Алкогольного опьянения у него не выявили, водительские права у него были.
Представитель Государственной полиции Лина Багдоне сообщила, что по факту случившегося Государственная полиция начала уголовный процесс по части 2 статьи 260 Уголовного закона. Водителю сейчас присвоен статус подозреваемого, к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Указанная статья Уголовного закона — за причинение тяжких телесных повреждений при управлении автомобилем — предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.