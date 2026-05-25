Для этих знаков зодиака с июня начинается самый счастливый период на целый год
Для пяти знаков зодиака с июня 2026 года наконец начинается период, когда все будет складываться наилучшим образом. По словам профессионального астролога Эми Демур, именно эти знаки станут главными счастливчиками как минимум на тот год, пока Юпитер будет находиться во Льве.
Пока планета удачи находится в смелом и творческом знаке Льва, «наибольшее везение приходит к нам тогда, когда мы проявляем великодушие, щедрость к другим, вдохновляем окружающих, ведем себя достойно и искренне и избегаем чрезмерного эгоизма».
Хотя каждый знак зодиака так или иначе почувствует влияние этой счастливой энергии до июня 2027 года, именно у этих знаков, по словам Демур, «будет невероятная удача», пишет YourTango.
Лев
Львы, готовьтесь: когда 30 июня Юпитер войдет в ваш знак, для вас начнется «самый удачный период за более чем десятилетие», говорит Демур. Эта благоприятная энергия продлится целый год, в течение которого «вам будет легко добиваться успеха во всех сферах жизни».
Поэтому ожидайте, что сможете воплотить жизнь своей мечты и ярко заявить о себе. Как сказала Демур: «Именно в это время многие из вас встретят любовь всей своей жизни. Вы получите тот самый карьерный прорыв, которого ждали годами». Так что, если вы давно мечтали полностью изменить свою жизнь, ваше время сиять только начинается.
Водолей
Сейчас ваша личная жизнь может казаться скучной, Водолеи, но это не навсегда. По словам Демур, начиная с июня 2026 года в отношениях наконец все начнет складываться удачно, поскольку вы станете одним из самых везучих знаков в любви.
Как утверждает астролог, Юпитер во Льве — «одно из лучших времен для встречи любви всей жизни». Будет ли это человек из прошлого или новое знакомство — отношения обещают быть очень сильными и эмоциональными. Если когда-либо и было идеальное время для брака или серьезного союза, то это именно оно.
Овен
Все, на что вы надеялись в любви, наконец начнет сбываться с июня, Овны. В течение года, пока Юпитер находится во Льве, «многие из вас встретят родственную душу из прошлой жизни — две души снова будут готовы соединиться», объясняет Демур.
От страстных романов до более глубоких обязательств — планета удачи в вашем секторе любви поможет вам почувствовать больше гармонии со своим истинным предназначением.
Скорпион
Последнее время вам будто доставалась худшая часть всего, но скоро удача резко изменится к лучшему, Скорпионы. По словам Демур, «это один из самых удачных периодов за более чем десять лет, когда речь идет о карьерном успехе и финансовом благополучии».
Поскольку Юпитер активирует удачу в вашем карьерном секторе, самое время визуализировать работу мечты — сейчас она действительно может стать реальностью. Также именно в этот период бизнес-идея или новый источник дохода способны превратиться в очень прибыльное дело. Главное — сохранять сосредоточенность и преданность своему делу, и тогда все начнет складываться в вашу пользу.
Рак
Да, после очень удачного года Юпитер покидает ваш знак, Раки. Однако это вовсе не означает, что везение закончится. Лев управляет вашим денежным сектором, поэтому присутствие там планеты удачи в течение следующего года означает, что «время и энергия, которые вы вкладываете в карьеру, приведут к гарантированному успеху», объясняет Демур.
Более того, вашу ежедневную работу наконец заметят и оценят окружающие. От похвалы коллег до процветания бизнеса — начиная с июня 2026 года финансовая сфера будет складываться для вас особенно удачно.