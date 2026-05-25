В будущем правительстве Кулбергса уже вырисовался состав министров: кто может получить ключевые посты
В возможном правительстве Андриса Кулбергса уже распределены почти все ключевые посты: часть министерств может перейти под контроль «Объединенного списка», а несколько действующих министров сохранят свои должности. Официальных решений пока нет, но, по данным LETA, будущий состав Кабинета министров фактически уже вырисовывается.
От представляющего Кулбергса AS на пост министра финансов может быть выдвинут Марис Кучинскис, на пост министра юстиции — Эдвард Смилтенс, а Министерство умного управления и регионального развития может возглавить Эдгарс Таварс, свидетельствует неофициальная информация.
Эти три министерства в новом правительстве перейдут в ведение AS, хотя до сих пор ими руководили заметные политики «Нового единства» (JV).
В свою очередь от JV в новом Кабинете министров свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны планируется выдвинуть полковника Национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса, а министром сообщения станет нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис.
Национальное объединение (NA) в новом правительстве будет руководить Министерством образования и науки, Министерством культуры, Министерством внутренних дел, а также Министерством климата и энергетики. Правление партии выдвинуло на министерские должности соответственно депутатов Сейма Илзе Индриксоне, Науриса Пунтулиса, Яниса Домбраву и Яниса Витенбергса.
От Союза зеленых и крестьян (ZZS) в правительстве свои посты могут сохранить министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а на должность министра земледелия планируется выдвинуть депутата Сейма, бывшего министра благосостояния Улдиса Аугулиса.
Свой пост сохранит и нынешний председатель Сейма Дайга Миериня.
Ранее сообщалось, что четыре партии — AS, NA, ZZS и JV — под руководством Кулбергса договорились о распределении сфер ответственности в новом правительстве, однако сейчас продолжаются переговоры о конкретной программе предстоящих работ.
После падения правительства Эвики Силини (JV) президент поручил формирование нового правительства политику AS Кулбергсу, установив ограниченное время для политических консультаций. Потенциальные партнеры по коалиции уже подписали базовое соглашение, которое станет основой для дальнейших переговоров о приоритетах и задачах нового правительства.