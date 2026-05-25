В Европе забыли, что такое презервативы? Зафиксирован рекордный рост гонореи и сифилиса

Среди европейских стран наибольшее количество подтвержденных случаев гонореи и сифилиса в 2024 году было зарегистрировано в Испании — 37 169 и 11 556 соответственно. В ECDC отметили, что мужчины, имеющие секс с мужчинами, по-прежнему остаются группой, непропорционально сильно затронутой этими инфекциями: именно среди них наблюдается наиболее выраженный долгосрочный рост случаев гонореи и сифилиса. Центр также сообщил о значительном росте случаев сифилиса среди гетеросексуальных женщин репродуктивного возраста.