В Европе забыли, что такое презервативы? Зафиксирован рекордный рост гонореи и сифилиса
Европа фиксирует рекордный всплеск гонореи и сифилиса. Врачи предупреждают: инфекции возвращаются быстрее, чем системы здравоохранения стран союза успевают реагировать, сообщает ВВС.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил, что в 2024 году число диагностированных случаев обеих инфекций оказалось самым высоким за последние десять с лишним лет.
Число зарегистрированных случаев гонореи достигло 106 331 — это на 303% больше, чем в 2015 году. За тот же период число случаев сифилиса более чем удвоилось, достигнув 45 557.
В ECDC заявили, что росту заболеваемости отчасти способствуют «увеличивающиеся пробелы в тестировании и профилактике», и призвали к срочным мерам. «Эти инфекции могут вызывать серьезные осложнения, включая хроническую боль и бесплодие, а в случае сифилиса — поражения сердца или нервной системы», — заявил руководитель подразделения ECDC по передающимся напрямую инфекциям и вакциноуправляемым заболеваниям Бруно Чианчио.
По его словам, число случаев врожденного сифилиса — когда инфекция передается новорожденному от матери и может привести к осложнениям на всю жизнь — почти удвоилось в период с 2023 по 2024 год.
«Защитить свое здоровье по-прежнему несложно: используйте презервативы с новыми партнерами и проходите тестирование при появлении симптомов», — добавил он.
Среди европейских стран наибольшее количество подтвержденных случаев гонореи и сифилиса в 2024 году было зарегистрировано в Испании — 37 169 и 11 556 соответственно. В ECDC отметили, что мужчины, имеющие секс с мужчинами, по-прежнему остаются группой, непропорционально сильно затронутой этими инфекциями: именно среди них наблюдается наиболее выраженный долгосрочный рост случаев гонореи и сифилиса. Центр также сообщил о значительном росте случаев сифилиса среди гетеросексуальных женщин репродуктивного возраста.
Хотя самой распространенным бактериальным ЗППП остается хламидиоз, число его зарегистрированных случаев снизилось на 6% по сравнению с 2015 годом — до 213 443.