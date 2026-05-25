Шоу ExPorto на воде (2026)
Вечером 23 мая в Риге прошло мероприятие ExPorto: шоу на воде. Его организовали на территории комплекса ExPorto у Даугавы. В ...
"Это не Монако - это Рига!" На Даугаве прошло грандиозное шоу с концертом и салютом
Вечером 23 мая в Риге прошло впечатляющее мероприятие - шоу на воде. Его организовали на территории комплекса ExPorto у Даугавы. В программу вошли музыкальные выступления, световые и огненные спецэффекты, а также салют.
Шоу прошло во второй раз. В этом году его концепция была построена как музыкальное представление из трех частей. Сценой стала площадка на воде, а часть программы была связана с использованием света, пиротехники и визуальных эффектов на фоне Даугавы.
Мероприятие проходило на террасах ExPorto и на променаде. По данным организаторов, его посетили тысячи зрителей. Часть гостей наблюдала за программой из заведений комплекса, в том числе ресторанов Shiyuzu и Popcorn, а также заведений Icon и Coyote Fly. На променаде ExPorto шоу можно было посмотреть бесплатно.
Организаторы выбрали для вечера лозунг «Это не Монако — это Рига». По их замыслу, он должен был подчеркнуть связь мероприятия с городской средой Риги и набережной Даугавы.
Руководитель проектов Q Events Элина Зариня рассказала, что представление задумывалось как единая музыкальная и визуальная программа, где музыка, вода, свет и спецэффекты соединены в одну постановку. В ней участвовали латвийские артисты, госпел-хор, инструменталисты и исполнители перкуссии, а также использовались элементы afro house.
Член правления ExPorto Рихардс Рубенис отметил, что мероприятие стало частью летней программы комплекса. Он также напомнил, что ExPorto ранее получил Grand Prix как лучшее церемониальное и открывающее мероприятие 2025 года в Латвии, был отмечен на Latvijas Būvniecības gada balva и вышел в финал European Real Estate Quality Awards.
На плавучей сцене выступили Динара Рудане, Ралфс Эйландс, Грета Грантиня, Moriento и Никита Каупужс. Музыкальное сопровождение обеспечили пианист Дайнис Тенис, барабанщики Марцис Бришка и Микелис Вите, гитарист Кристенс Купчс, бас-гитарист Эджус Корсакс, а также струнный квартет в составе Маргариты Огибаловой, Дарьи Кузьмы, Элины Андриановой-Бахиры и Максима Скибицкого.
Завершилось мероприятие салютом над Даугавой, который подготовила компания International Fireworks Design.