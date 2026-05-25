Сегодня 21:17
Жителей Латгале призывают не паниковать - пройдут полеты союзной авиации на малых высотах
Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.
Во время полетов возможен повышенный уровень шума.
Полеты на малых высотах - это специфические военно-тактические полеты военной авиации (самолетов и вертолетов). Они необходимы для того, чтобы пилоты могли поддерживать квалификацию и соответствующие навыки, необходимые для выполнения боевых и других полетов.
Полеты на малых высотах в воздушном пространстве Латвии проходят только на установленных нормативными актами высоте и скорости, поэтому шум, создаваемый военными воздушными судами, кратковременный и не наносит вреда людям и имуществу.
Жителей просят не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием, так как они являются важной составляющей укрепления общей безопасности государства и союзников.