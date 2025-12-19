Глава Банка Латвии: рост ВВП ускорится, а зарплаты будут расти быстрее инфляции

Банк Латвии сохранил прогноз роста ВВП на 2026 год на прежнем уровне - 2,8%, а прогноз экономического роста на 2027 год снижен до 2,9% с 3,2% (июньский прогноз). В 2028 году Банк Латвии прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%. Банк Латвии отметил, что прогноз роста ВВП был пересмотрен в сторону повышения в основном благодаря новым данным. Прогноз на будущее существенно не изменился, но за счет корректировки прогноза по некоторым крупным инвестиционным проектам более быстрый рост ожидается в 2028 году, а не в 2027-м.