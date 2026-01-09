Все больше жителей Риги отказываются от личных автомобилей. Почему они так делают?

Но постепенно укрепляются и другие решения мобильности, например каршеринг, позволяющий использовать транспорт тогда, когда он действительно необходим. Это в большей степени характерно для жителей столиц стран Балтии. Данные опроса показывают, что часть жителей Риги, Вильнюса и Таллина сознательно отказывается от личного автомобиля, выбирая совместное использование или краткосрочную аренду. В Латвии такой выбор сделали около 4 процентов респондентов, в Литве — 3 процента, в Эстонии — 4 процента. Хотя эта доля невелика, она обозначает тенденцию формирования в городах альтернативных моделей передвижения.