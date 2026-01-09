Все больше жителей Риги отказываются от личных автомобилей. Почему они так делают?
После пандемии большинство жителей стран Балтии сохранили прежние привычки использования автомобилей, однако в крупных городах постепенно формируется новая модель мобильности.
Опрос, проведенный Citadele Leasing в странах Балтии, показывает, что во всех трех странах большинство жителей после пандемийного периода существенно не изменили свои привычки использования автомобилей. В Латвии об этом заявляют 61 процент респондентов, в Литве — 64 процента, в Эстонии — 58 процентов.
Одновременно во всех трех странах прослеживается тенденция, при которой часть жителей использует автомобиль реже, но полностью от него не отказывается. В Латвии такой подход выбирают 14 процентов респондентов, в Литве — 13 процентов, в Эстонии — 12 процентов. Это указывает на постепенное изменение роли автомобиля: из средства ежедневного передвижения он все чаще превращается в решение для конкретных ситуаций.
Но постепенно укрепляются и другие решения мобильности, например каршеринг, позволяющий использовать транспорт тогда, когда он действительно необходим. Это в большей степени характерно для жителей столиц стран Балтии. Данные опроса показывают, что часть жителей Риги, Вильнюса и Таллина сознательно отказывается от личного автомобиля, выбирая совместное использование или краткосрочную аренду. В Латвии такой выбор сделали около 4 процентов респондентов, в Литве — 3 процента, в Эстонии — 4 процента. Хотя эта доля невелика, она обозначает тенденцию формирования в городах альтернативных моделей передвижения.
Данные латвийской части опроса показывают, что от личного автомобиля чаще всего отказываются городские жители с высшим образованием, работающие на руководящих должностях, в офисах или в качестве квалифицированных специалистов, проживающие в Риге или Рижском регионе, преимущественно живущие с партнером, воспитывающие не более одного ребенка и имеющие средний доход около 1600 евро в месяц. Для этой части общества характерна предсказуемая повседневная жизнь и удобный доступ к инфраструктуре различных видов транспорта.
