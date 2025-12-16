В Латвии проверили несколько сотен легковых автомашин и пришли к неприятным выводам

В Латвии внимание было сосредоточено на соответствии шин требованиям зимнего сезона. В целом 79 % водителей уже установили зимние шины с глубиной протектора не менее 5–7 мм или больше. Еще у 13 % проверенных автомобилей глубина протектора составляла 4–5 мм, что в текущем сезоне еще допустимо, однако в следующем сезоне такие шины уже потребуется заменить. У небольшой части — 8 % осмотренных в Латвии автомобилей — глубина протектора зимних шин была ниже допустимой отметки 4 мм, что в условиях холода и снега угрожает безопасности водителя и других участников движения, поэтому такие шины необходимо обязательно менять.