В Латвии проверили несколько сотен легковых автомашин и пришли к неприятным выводам
В ходе прошедших этой осенью бесплатных проверок автомобилей, был выявлен ряд проблем, свидетельствующих о том, что многие транспортные средства по-прежнему недостаточно подготовлены к зимнему сезону. При проверке 501 автомобиля в Елгаве, Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Валмиере и Риге было зафиксировано, что ряду машин требуется техническое обслуживание.
Езда на ощупь
Проверки показали, что у каждого третьего автомобиля уровень заряда аккумулятора был ниже установленных показателей. «Если аккумулятор новый, поводов для беспокойства нет, однако если аккумулятор старый, под воздействием жары или холода уровень его заряда может быстро снижаться. Использование изношенного или поврежденного аккумулятора не только невыгодно и неудобно, но и опасно, поэтому в зимний сезон особенно важно не допускать разрядки аккумулятора до уровня 30%», — поясняют эксперты.
Кроме того, при подготовке к зимнему сезону водители не успели должным образом уделить внимание видимости: каждый четвертый проверенный автомобиль не был оснащен зимней жидкостью для стеклоомывателя, а в 12% случаев требовалась замена фар или ламп.
Состояние шин
В этом году впервые технические проверки автомобилей прошли во всех трех странах Балтии, в общей сложности было осмотрено 831 транспортное средство: в Латвии проверили 501 автомобиль, в Литве — 230, в Эстонии — 100.
У подавляющего большинства литовских водителей (95 %) автомобили были оснащены шинами, соответствующими техническим требованиям, и лишь в 5 % случаев шины были близки к предельному износу или подлежали замене. В Эстонии ситуация хуже — почти у трети проверенных автомобилей (26 %) было выявлено несоответствующее состояние шин, и специалисты рекомендовали их заменить.
В Латвии внимание было сосредоточено на соответствии шин требованиям зимнего сезона. В целом 79 % водителей уже установили зимние шины с глубиной протектора не менее 5–7 мм или больше. Еще у 13 % проверенных автомобилей глубина протектора составляла 4–5 мм, что в текущем сезоне еще допустимо, однако в следующем сезоне такие шины уже потребуется заменить. У небольшой части — 8 % осмотренных в Латвии автомобилей — глубина протектора зимних шин была ниже допустимой отметки 4 мм, что в условиях холода и снега угрожает безопасности водителя и других участников движения, поэтому такие шины необходимо обязательно менять.
