"На твердую семерку": в Рижской думе признали, что идеальной уборки снега не будет
На этой неделе улицы становятся только белее, и теперь обещают также пургу — перемещение снега прямо по поверхности снежного покрова под действием ветра. Директор Департамента городской среды и мобильности Рижской думы Кристап Каулиньш в утреннем эфире TV3 «900 секунд» заявил, что столица готова к такому явлению, однако говорить о «снежных билетах» пока рано.
По словам Каулиньша, Рига находится в постоянном режиме готовности к зиме. Он подчеркнул, что городские службы не начинают работать только тогда, когда пошел снег, а следят за прогнозами и дежурят на протяжении всего сезона: «Рига все время находится в режиме готовности. Как только начинается сезон, мы дежурим, следим за метеопрогнозами и в соответствии с ситуацией реагируем и чистим улицы», — отметил директор департамента.
Комментируя критику жителей из-за сложных условий движения в первые часы снегопада, Каулиньш подчеркнул, что на любую работу нужно время. Он признал, что рижане требовательны, но в целом начало этой зимы оценивает положительно:
«С учетом состояния инфраструктуры и количества полученных жалоб я бы сказал, что зимний сезон мы начали успешно. Больших проблем не было», — сказал он, добавив, что трудности чаще всего связаны с интенсивным снегопадом по всему городу одновременно или во время гололеда.
Одним из ключевых ограничений зимнего содержания улиц он назвал финансирование. Как отметил Каулиньш, ресурсы не безграничны, поэтому работы приходится планировать очень точно: «Если бы деньги были неограничены, мы могли бы сделать все отлично, но мы должны работать в рамках того финансирования, которое доступно», — пояснил он.
При сильном снегопаде на приведение улиц в порядок может потребоваться от четырех до шести, а иногда и до восьми часов — в зависимости от объема снега и от того, можно ли его складировать или нужно вывозить. Говоря о так называемых «снежных билетах», Каулиньш подтвердил, что такой вариант возможен и в этом сезоне: «Если прогнозируются затрудненные условия движения во время интенсивного снегопада, принимается решение объявить "снежные билеты", чтобы на улицах города было меньше транспорта».
При этом решения принимаются краткосрочно — чаще всего, исходя из прогноза на следующий день.
Что касается принципов уборки, Каулиньш напомнил: приоритет всегда у магистральных улиц, мостов и маршрутов общественного транспорта. Улицы меньшей значимости чистят позже — когда главные артерии приведены в порядок или снегопад ослабевает.
В целом работу своего департамента этой зимой Каулиньш оценивает «на твердые семь из десяти»: «У нас не было больших катастроф, мы обеспечили мобильность, и задержки общественного транспорта — в пределах нормы», — подчеркнул он, добавив, что город готов поддерживать улицы всю зиму, даже если это будет означать меньше средств на летние работы.