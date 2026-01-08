"На твердую семерку": в Рижской думе признали, что идеальной уборки снега не будет

При сильном снегопаде на приведение улиц в порядок может потребоваться от четырех до шести, а иногда и до восьми часов — в зависимости от объема снега и от того, можно ли его складировать или нужно вывозить. Говоря о так называемых «снежных билетах», Каулиньш подтвердил, что такой вариант возможен и в этом сезоне: «Если прогнозируются затрудненные условия движения во время интенсивного снегопада, принимается решение объявить "снежные билеты", чтобы на улицах города было меньше транспорта».