Всего одна привычка в день может замедлить старение - данные крупного исследования

Ученые анализировали образцы крови участников и оценивали их биологический возраст — показатель того, насколько быстро стареет организм на клеточном уровне. Для этого использовались так называемые эпигенетические часы — методы, которые отслеживают изменения в ДНК, связанные со старением. Речь идет о процессе метилирования — химических изменениях ДНК, которые отражают состояние клеток. Образцы крови брали три раза: в начале исследования, через год, через два года.