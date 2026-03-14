Всего одна привычка в день может замедлить старение - данные крупного исследования
Ежедневный прием обычного мультивитаминного комплекса может замедлять процессы старения организма. К такому выводу пришли ученые после крупного исследования, показавшего, что у пожилых людей, принимавших мультивитамины в течение двух лет, биологическое старение происходило медленнее.
С возрастом клетки организма постепенно повреждаются и начинают выделять вещества, вызывающие воспаление. Одновременно снижается способность организма восстанавливать повреждения. Со временем это увеличивает риск различных заболеваний — включая рак, деменцию и сердечно-сосудистые болезни. Именно поэтому многие хронические заболевания становятся гораздо более распространенными после среднего возраста, пишет Daily Mail.
Однако в последние годы ученые активно изучают возможность замедления так называемых биологических часов организма.
Что показало исследование
В масштабном рандомизированном клиническом исследовании приняли участие почти тысяча здоровых людей примерно 70-летнего возраста.
Ученые анализировали образцы крови участников и оценивали их биологический возраст — показатель того, насколько быстро стареет организм на клеточном уровне. Для этого использовались так называемые эпигенетические часы — методы, которые отслеживают изменения в ДНК, связанные со старением. Речь идет о процессе метилирования — химических изменениях ДНК, которые отражают состояние клеток. Образцы крови брали три раза: в начале исследования, через год, через два года.
Результаты показали, что у участников, ежедневно принимавших мультивитамины, биологическое старение происходило медленнее, чем у тех, кто получал плацебо.
По оценкам исследователей, эффект был сопоставим с снижением биологического возраста примерно на четыре месяца.
У кого эффект оказался наиболее заметным
Самый выраженный результат наблюдался у людей, у которых в начале исследования биологический возраст уже был выше паспортного. То есть у тех, чей организм старел быстрее, чем это обычно происходит.
Ученые отмечают, что эффект оказался относительно умеренным, но при этом важным, поскольку речь идет о простом и доступном способе поддержания здоровья.
Что входит в мультивитамины
Мультивитаминные комплексы обычно содержат широкий набор витаминов и минералов, которые помогают восполнять возможные дефициты в питании.
Чаще всего в их состав входят:
- витамины A, C, D и E
- витамины группы B
- цинк
- магний
- железо
Такие комплексы могут помогать поддерживать иммунитет, обмен веществ и здоровье костей.
Специалисты Британской ассоциации диетологов рекомендуют людям старше 65 лет также принимать витамин D — около 10 микрограммов в день.
Это особенно важно для людей, которые редко бывают на солнце, имеют ограниченную подвижность или проводят много времени дома.
Безопасный метод здорового старения
По словам одного из авторов исследования, профессора Ховарда Сессо, сегодня ученые все больше стремятся найти способы не только увеличить продолжительность жизни, но и улучшить ее качество.
«Многие люди принимают мультивитамины, не зная, приносят ли они реальную пользу. Чем больше мы узнаем об их возможных эффектах для здоровья, тем лучше», — отметил он.
Исследователь также подчеркнул, что полученные результаты открывают возможности для дальнейших исследований простых и безопасных методов, которые могут способствовать более здоровому старению.
Другие разработки против старения
Мультивитамины — далеко не единственное направление исследований в этой области. В быстро развивающейся научной сфере, известной как геронаука, ученые изучают лекарства, которые могут замедлять возрастные процессы и предотвращать болезни старости.
Например, сейчас проводятся первые испытания препарата, блокирующего молекулу интерлейкин-11 (IL-11). С возрастом уровень этого вещества в организме повышается и может вызывать хроническое воспаление, повреждающее сердце, легкие и мышцы.
В экспериментах на животных препарат, блокирующий IL-11, увеличивал продолжительность жизни мышей и снижал риск развития опухолей.
Также исследователи изучают влияние препаратов для лечения ожирения на процессы старения. Так, лекарство семаглутид (известное по препаратам Ozempic и Wegovy) показало способность снижать риск инфарктов и инсультов у людей с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ученые предполагают, что часть этого эффекта может быть связана не только со снижением веса, но и с уменьшением воспалительных процессов в организме.
Эффект умеренный, но он есть
Хотя результаты исследования показывают лишь умеренный эффект, ученые считают, что ежедневный прием мультивитаминов может стать простым и доступным способом поддержать здоровье и замедлить процессы старения.
Однако специалисты напоминают: никакие добавки не заменят сбалансированного питания, физической активности и здорового образа жизни.