49 сантиметров снега: помните ли вы самое снежное Рождество в истории Латвии?

В период климатической нормы снежный покров более пяти сантиметров фиксировался в 41% лет, чаще всего в Алуксне — в 63% лет, а реже всего в Айнажи, где такой снег на Рождество бывает примерно раз в пять лет. Хотя в прибрежных районах снежный покров на Рождество обычно встречается реже, именно там зафиксированы одни из самых толстых снежных покровов — 47 см — в отдельные рождественские дни с 1947 года: на Колке 24 декабря 2009 года и в Руцаве 26 декабря 2010 года.