49 сантиметров снега: помните ли вы самое снежное Рождество в истории Латвии?
Самый толстый снежный покров на Рождество в Латвии был в 1981 году, свидетельствуют обобщенные данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
С 1947 года в большинстве рождественских праздников в стране наблюдался снежный покров толщиной как минимум один сантиметр (см). В среднем же наиболее толстый снежный покров был в 1981 и 2010 годах — соответственно 28 и 26 см. А самая большая толщина снежного покрова в каком-либо регионе Латвии была зафиксирована в Видземе: в 1981 году в Мадоне с 24 по 26 декабря она в среднем достигала 47 см.
Однако с 1947 года было и восемь лет, когда на Рождество снега не было по всей Латвии: 1951, 1960, 1974, 2006, 2013, 2015, 2016 и 2019 годы. Еще в пяти годах — 1958, 1971, 2007, 2011 и 2024 — снежный покров наблюдался лишь местами и в среднем по стране не достигал одного сантиметра.
В период климатической стандартной нормы 1991–2020 годов «белое» Рождество в среднем по Латвии было в 63% лет. Реже всего «белое» Рождество отмечалось в Айнажи — в этот период снежный покров там был лишь в 43% лет. В то же время в Алуксне, Даугавпилсе и Зосенах только каждое пятое Рождество проходило без снега.
В период климатической нормы снежный покров более пяти сантиметров фиксировался в 41% лет, чаще всего в Алуксне — в 63% лет, а реже всего в Айнажи, где такой снег на Рождество бывает примерно раз в пять лет. Хотя в прибрежных районах снежный покров на Рождество обычно встречается реже, именно там зафиксированы одни из самых толстых снежных покровов — 47 см — в отдельные рождественские дни с 1947 года: на Колке 24 декабря 2009 года и в Руцаве 26 декабря 2010 года.
Самый толстый снежный покров в один из рождественских дней наблюдался в Лубане в первые рождественские сутки 1981 года — 49 см.
Под влиянием изменения климата частота «белого» Рождества снизилась. Так, в климатическом референтном периоде 1961–1990 годов в среднем по Латвии снежный покров на Рождество был в 77% лет, а снежный покров не менее пяти сантиметров достигался в 56% лет — это соответственно на 14% и 15% больше, чем в период 1991–2020 годов. Наиболее заметное снижение «белого» Рождества наблюдается во внутренних районах страны, тогда как на побережье Балтийского моря число рождественских дней со снежным покровом даже увеличилось на пару процентов.
Из-за климатических изменений выросла и температура воздуха на Рождество. Если в период 1981–2010 годов норма средней температуры по всей стране была ниже 0 °C (то есть в основном фиксировалась зимняя погода), то в новом нормативном периоде на побережье Балтийского моря средняя температура на Рождество обычно чуть выше 0 °C.
От года к году температура воздуха на Рождество может резко различаться. Самое теплое Рождество в среднем по Латвии было в 2015 году — средняя температура составила +5 °C. А самая высокая максимальная температура на метеостанциях была отмечена на Колке 26 декабря 2016 года — 10,3 °C.
Самые сильные морозы наблюдались в 1996 году: средняя температура по стране была -16,6 °C, а в Зосенах 26 декабря температура опустилась до -31,5 °C.