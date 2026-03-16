Угроза распространения кори после мероприятия в Риге: в SPKC обратились три человека
В связи с подтвержденным случаем кори с Центром профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) до сих пор связались три участника мероприятия «Ļutaurus viktorīna», сообщила представитель центра Илзе Удре.
В субботу, 14 марта, SPKC получил сообщение о лабораторно подтвержденном случае кори. Имеющаяся на данный момент информация свидетельствует, что заражение могло произойти 21 или 22 февраля в Рига на мероприятии «Ļutaurus viktorīna».
Эпидемиологическое расследование показало, что заболевший корью человек 5 марта вылетел из Риги в Турция рейсом TK1758. О случившемся SPKC проинформировал ответственные учреждения Турции, чтобы выявить пассажиров, которые могли подвергнуться риску заражения.
По словам Удре, центр получил список пассажиров самолета и начал выявление и информирование жителей Латвии. На данный момент почти 60 пассажирам уже предоставлены телефонные консультации, остальным отправлена информация по электронной почте.
Данные о пассажирах, которые не являются гражданами Латвии, переданы компетентным учреждениям соответствующих стран. SPKC также отвечает на телефонные звонки и электронные письма жителей.
Как ранее отмечали в центре, при заболевании корью особенно важно выявить и предупредить контактных лиц о риске заражения, а также выяснить, не появились ли другие случаи заболевания, которые могут сформировать новые цепочки распространения инфекции в обществе. Поэтому важно установить, были ли у участников мероприятия симптомы кори в период инкубации. У пассажиров самолета инкубационный период инфекции еще не завершился, поэтому им важно получить рекомендации по наблюдению за состоянием здоровья и действиям в случае заболевания.
Корь — крайне заразное вирусное заболевание, которое передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек разговаривает, кашляет или чихает. Особенно высокий риск заражения существует при нахождении с заболевшим в одном помещении.
Если появляются характерные симптомы кори — повышенная температура тела, насморк, кашель, покраснение глаз, а позже красная пятнистая сыпь на коже, — рекомендуется оставаться дома, связаться с врачом, сообщить о возможном риске заражения и строго соблюдать указания врача.