Морозы крепчают: синоптики предупреждают - нас ждут ветер до 23 м/с и похолодание до -20

В пятницу по всей стране будет поземка - значительно усилится ветер, который будет переносить снег по поверхности земли без снегопада. Сильнее всего она будет в Латгале, Видземе и Курземе. Осадков не ожидается, только на юге Латгале может пойти снег. В пятницу ожидается северо-восточный ветер порывами до 13-18 метров в секунду, на Курземском побережье Рижского залива - до 23 метров в секунду. Ночью и в субботу ветер немного ослабнет. Температура воздуха в пятницу на большей части страны составит -7...-12 градусов, на севере Курземе -3...-7 градусов. Аналогичный мороз сохранится и в субботу, когда во многих местах пройдет снег, но ветер постепенно стихнет.