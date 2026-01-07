Морозы крепчают: синоптики предупреждают - нас ждут ветер до 23 м/с и похолодание до -20
В конце недели Латвию накроют сильные ветры и поземка: при отсутствии осадков снег будет переноситься порывами до 23 м/с, а морозы усилятся. На следующей неделе температура может опуститься ниже -20 градусов.
В четверг существенных осадков не ожидается, начнет постепенно усиливаться восточный и северо-восточный ветер - в Латгале к вечеру порывы достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха составит в среднем -5...-10 градусов.
В пятницу по всей стране будет поземка - значительно усилится ветер, который будет переносить снег по поверхности земли без снегопада. Сильнее всего она будет в Латгале, Видземе и Курземе. Осадков не ожидается, только на юге Латгале может пойти снег. В пятницу ожидается северо-восточный ветер порывами до 13-18 метров в секунду, на Курземском побережье Рижского залива - до 23 метров в секунду. Ночью и в субботу ветер немного ослабнет. Температура воздуха в пятницу на большей части страны составит -7...-12 градусов, на севере Курземе -3...-7 градусов. Аналогичный мороз сохранится и в субботу, когда во многих местах пройдет снег, но ветер постепенно стихнет.
На следующей неделе температура в Латвии может опуститься ниже -20 градусов.