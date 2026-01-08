Сколько налоговых денег планируют собрать в Латвии в этом году

Поступления налога на добавленную стоимость в 2026 году прогнозируются в размере 4,33 млрд евро, что составляет 27% общего объема налоговых поступлений, тогда как поступления подоходного налога с населения запланированы в размере 2,92 млрд евро, или 18% общего объема прогнозируемых поступлений.