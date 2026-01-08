Вернись, родной, домой: уехавшим за границу бесплатно расскажут, как снова попасть в Латвию

Семинары - это возможность для граждан Латвии, которые живут за границей, но хотят вернуться в Латвию, получить более подробную информацию о ситуации на рынке труда и возможностях трудоустройства в Латвии, о поддержке и услугах, которые предлагают Государственное агентство занятости и EURES, а также узнать, какие формальности необходимо уладить за границей перед отъездом и в Латвии при возвращении. Участие в онлайн-семинарах бесплатное.