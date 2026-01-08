Вернись, родной, домой: уехавшим за границу бесплатно расскажут, как снова попасть в Латвию
Консультанты по трудовой мобильности сети европейских служб занятости EURES Государственного агентства занятости Латвии, начиная с января, будут проводить на платформе Zoom онлайн семинары «Хочу вернуться в Латвию. С чего начать?».
Семинары - это возможность для граждан Латвии, которые живут за границей, но хотят вернуться в Латвию, получить более подробную информацию о ситуации на рынке труда и возможностях трудоустройства в Латвии, о поддержке и услугах, которые предлагают Государственное агентство занятости и EURES, а также узнать, какие формальности необходимо уладить за границей перед отъездом и в Латвии при возвращении. Участие в онлайн-семинарах бесплатное.
В 2026 году онлайн семинары Государственного агентства занятости и EURES «Хочу вернуться в Латвию. С чего начать?» на платформе Zoom состоятся 22 января, 16 апреля, 23 июля и 22 октября. Продолжительность каждого онлайн семинара составляет один час, начало в 16.00 по латвийскому времени.
Подключиться к платформе Zoom можно будет в день проведения онлайн семинара, нажав на ссылку, которая будет отправлена зарегистрированным участникам. Для участия в семинаре потребуется компьютер или смартфон с подключением к интернету. Наушники с микрофоном и веб камера не являются обязательными.
Руководитель проекта EURES Лига Бауфале отмечает, что для граждан Латвии, которые живут и работают за границей, но рассматривают возможность или уже приняли решение вернуться в Латвию, крайне важно быть информированными о ситуации на рынке труда и возможностях работы в Латвии, а также о действиях, которые необходимо предпринять при возвращении.
По дополнительным вопросам о возможностях работы в Латвии, социальной защите, включая семейные пособия, пособие по безработице и его экспорт, а также о межгосударственной уплате налогов, предлагается обращаться к консультантам EURES Государственного агентства занятости через этот сайт или по электронной почте eures@nva.gov.lv.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что глава SKDS раскритиковал трату денег на политику реэмиграции: важнее понять, "почему люди бегут".