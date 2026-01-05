Глава SKDS раскритиковал трату денег на политику реэмиграции: важнее понять, "почему люди бегут"

Кактиньш считает, что государственная политика сосредоточена на последствиях, а не на первопричинах. Вместо того чтобы разрабатывать программы по возвращению, необходимо создать такие условия, при которых люди не захотят уезжать. «Если эта тема действительно важна, то фокус должен быть направлен на то, почему люди бегут и что именно и каким образом нужно делать, чтобы они перестали уезжать. Тогда проблема возвращения решилась бы сама собой», — пояснил он.