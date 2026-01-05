Глава SKDS раскритиковал трату денег на политику реэмиграции: важнее понять, "почему люди бегут"
Программы возвращения эмигрантов в Латвию громко называют стратегическими, но социолог Арнис Кактиньш считает их пустой тратой средств и настаивает: стране нужно не звать уехавших обратно, а остановить отток людей.
Возвращение реэмигрантов в Латвию часто преподносится как стратегически важная государственная задача, однако в реальности большая часть этих усилий не приносит ощутимого результата. Такое мнение в эфире программы «Preses klubs» на TV24 высказал директор центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.
По его словам, политика, направленная на возвращение уехавших граждан, в значительной степени является формальной и неэффективной. «Мне кажется, что возвращение реэмигрантов в целом — это пустая история. Там есть отдельные нюансы, но в основном это бессмысленное занятие. Очередной способ проговорить и потратить деньги — с небольшими оговорками», — заявил Кактиньш.
Он признал, что некоторые инициативы, например интерактивные карты реэмигрантов, могут быть полезными, однако подчеркнул: статистическая реальность говорит о другом. Из Латвии по-прежнему уезжает больше людей, чем возвращается.
«На самом деле уезжают больше, чем возвращаются. Центральный вопрос — почему они уезжают? Если бы удалось понять и оценить причины, по которым люди покидают страну, тогда не было бы и проблемы возвращения», — отметил социолог.
Кактиньш считает, что государственная политика сосредоточена на последствиях, а не на первопричинах. Вместо того чтобы разрабатывать программы по возвращению, необходимо создать такие условия, при которых люди не захотят уезжать. «Если эта тема действительно важна, то фокус должен быть направлен на то, почему люди бегут и что именно и каким образом нужно делать, чтобы они перестали уезжать. Тогда проблема возвращения решилась бы сама собой», — пояснил он.
Говоря о главной причине эмиграции, Кактиньш указал на уровень экономического развития страны. По его мнению, без устойчивого роста экономики, конкурентных доходов и уверенности в будущем любые программы реэмиграции останутся косметическими мерами, не способными изменить демографическую ситуацию.