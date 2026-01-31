Определена сумма ежемесячных доходов на человека, ниже которой в Латвии начинается бедность
31 января Центральное статистическое управление Латвии начинает ежегодный опрос населения о доходах и условиях жизни. Девяти тысячам домохозяйств в Латвии будут заданы вопросы о жилищных условиях, доходах, самооценке состояния здоровья, социальной исключенности и материальной необеспеченности.
Полученные данные используются для определения роста минимальной заработной платы и пенсий, размеров государственных пособий социального страхования, а также для разработки программ социальной помощи и поддержки семей с низкими доходами.
В этом году в опросе особое внимание будет уделено чрезмерным долговым обязательствам, заимствованиям, потреблению отдельных товаров и услуг, финансовым ресурсам населения, жилищным условиям, а также занятости жителей и характеристикам рабочего места.
Домохозяйства, включенные в обследование, отобраны методом случайной выборки. Центральное статистическое управление гарантирует конфиденциальность персональных данных, а полученная информация будет использоваться только в обобщенном виде.
- Результаты опроса за 2025 год показали, что доходы на одного члена домохозяйства выросли на 12,0 процента и достигли 960 евро в месяц.
- Увеличилось неравенство доходов: доходы наиболее обеспеченных жителей в 6,7 раза выше, чем доходы наименее обеспеченных, тогда как годом ранее разница составляла 6,3 раза.
- Риску бедности подвержены 22,0 процента жителей, или 404 тысячи человек, при этом порог бедности для домохозяйства из одного человека составляет 609 евро.
