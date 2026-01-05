В Латвии увеличен размер минимальных доходов. Минблаг объяснил, что это значит для населения страны

С 1 января 2026 года устанавливается более высокий порог гарантированного минимального дохода, а также пороги доходов малоимущих и малообеспеченных домохозяйств. Увеличивается государственное пособие социального обеспечения для людей с инвалидностью, а также для лиц, достигших пенсионного возраста. Устанавливается более высокая минимальная пенсия по инвалидности и увеличивается база расчета минимальной пенсии по возрасту. Повышена поддержка детям и молодежи, потерявшим кормильца, а также единовременные и ежемесячные пособия для достигших совершеннолетия сирот и детей, оставшихся без попечения родителей после внесемейного ухода.