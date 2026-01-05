В Латвии увеличен размер минимальных доходов. Минблаг объяснил, что это значит для населения страны
С наступлением нового года увеличена помощь для получателей государственного пособия социального обеспечения, получателей минимальных пенсий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца, для получателей социальной помощи в самоуправлениях, а также сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших совершеннолетия.
Как поясняет Министерство благосостояния, увеличение помощи вытекает из реформы минимальных доходов, которая предусматривает ежегодный пересмотр порогов минимальных доходов в соответствии с изменениями доходов всех жителей государства. В результате пересмотра этих порогов увеличивается помощь, предоставляемая государством и самоуправлениями в сфере социальной защиты.
С 1 января 2026 года устанавливается более высокий порог гарантированного минимального дохода, а также пороги доходов малоимущих и малообеспеченных домохозяйств. Увеличивается государственное пособие социального обеспечения для людей с инвалидностью, а также для лиц, достигших пенсионного возраста. Устанавливается более высокая минимальная пенсия по инвалидности и увеличивается база расчета минимальной пенсии по возрасту. Повышена поддержка детям и молодежи, потерявшим кормильца, а также единовременные и ежемесячные пособия для достигших совершеннолетия сирот и детей, оставшихся без попечения родителей после внесемейного ухода.
Реформа минимальных доходов включена в план Фонда восстановления Европейского союза и является частью общего курса Европейского союза и Латвии как государства-члена на укрепление социальной защиты и улучшение материального положения жителей Латвийского государства.