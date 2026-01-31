В Латвии сдали уже 1,5 млрд упаковок: что в депозитной системе до сих пор раздражает людей
За четыре года депозитная система в Латвии стала повседневной привычкой для большинства жителей — в тароматы уже сдали более 1,5 миллиарда упаковок, а объем сбора приблизился к изначально установленной цели. Представители отрасли подчеркивают, что вместе с успехами решаются и технические проблемы, а также планируются новые улучшения.
Депозитная система упаковки в Латвии продолжает развиваться, и в 2025 году удалось собрать 84% выпущенной на рынок депозитной упаковки, приблизившись к ранее установленной цели в 85%. В программе TV3 «900 sekundes» директор по логистике и инфраструктуре оператора депозитной системы Гатис Галейс объяснил, что невостребованные депозитные деньги направляются на содержание системы: «Депозитная плата, которую люди не требуют обратно, участвует в финансировании депозитной системы», в том числе обеспечивая работу оборудования и зарплаты сотрудников магазинов.
Говоря о возможном расширении системы, он отметил, что это решение законодателя, но технически это возможно — «Это функционально осуществимо».
Жители нередко сталкиваются с ситуациями, когда тароматы временно не работают. Галейс пояснил, что чаще всего это связано с переполнением устройства или необходимостью обслуживания: «Это несколько часов в неделю, которые нужны, чтобы обслужить этот таромат». При большой нагрузке обслуживание приходится проводить чаще, поэтому жителей призывают при необходимости обращаться к сотрудникам магазина.
Также важно сдавать упаковку в достаточно хорошем состоянии, так как устройства проверяют ее соответствие требованиям: «Мы хотим убедиться, что эта упаковка — именно та, какой она должна быть».
Исследования показывают, что депозитной системой уже пользуются 96,5% домохозяйств, при этом растет желание сдавать сразу большие объемы упаковки. Поэтому устанавливаются более мощные тароматы и внедряются «дижтароматы», а также более чем в 360 местах можно получить депозитную сумму прямо на банковский счет. В дальнейшем улучшения продолжатся: «В этом году мы планируем увеличить количество тароматов», - отметил Галейс.
Одновременно жителей призывают ополаскивать бутылки перед сдачей, поскольку неприятный запах чаще всего возникает из-за остатков напитков, а не из-за работы устройств.