В Латвии сдали уже 1,5 млрд упаковок: что в депозитной системе до сих пор раздражает людей

Жители нередко сталкиваются с ситуациями, когда тароматы временно не работают. Галейс пояснил, что чаще всего это связано с переполнением устройства или необходимостью обслуживания: «Это несколько часов в неделю, которые нужны, чтобы обслужить этот таромат». При большой нагрузке обслуживание приходится проводить чаще, поэтому жителей призывают при необходимости обращаться к сотрудникам магазина.