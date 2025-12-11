Самому мощному таромату в Риге исполнился один год: туда сдали уже 3,35 млн бутылок и банок

За первый год работы им воспользовались более 20 000 раз, а всего здесь сдано более 3,35 миллиона единиц упаковки. Наибольший объем тары, сданный за один раз, достиг 7745 единиц, что подтверждает важность этого решения в ситуациях, когда нужно избавиться от очень больших количеств ПЭТ, жестяной и стеклянной тары. «За год мы видим очень убедительные результаты – Dižtaromāts зарекомендовал себя как быстрое, удобное и надежное решение для сдачи больших объемов тары. Его мощность позволяет сдавать до 200 упаковок в минуту, а о популярности свидетельствует и лояльность клиентов – большинство возвращается и пользуется им снова. Особенно значительным это решение является для предприятий – баров, ресторанов и гостиниц, которые могут сдавать накопившуюся тару в три–четыре раза быстрее, чем в стандартных тароматах, значительно экономя время», – отмечает председатель правления SIA Depozita Iepakojuma Operators (DIO) Микс Стуритис.