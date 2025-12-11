Самому мощному таромату в Риге исполнился один год: туда сдали уже 3,35 млн бутылок и банок
11 декабря исполняется год с того момента, как в Риге, в Межциемсе у супермаркета SKY начал работу самый мощный в Балтии пункт приема депозитной тары – Dižtaromāts.
За первый год работы им воспользовались более 20 000 раз, а всего здесь сдано более 3,35 миллиона единиц упаковки. Наибольший объем тары, сданный за один раз, достиг 7745 единиц, что подтверждает важность этого решения в ситуациях, когда нужно избавиться от очень больших количеств ПЭТ, жестяной и стеклянной тары. «За год мы видим очень убедительные результаты – Dižtaromāts зарекомендовал себя как быстрое, удобное и надежное решение для сдачи больших объемов тары. Его мощность позволяет сдавать до 200 упаковок в минуту, а о популярности свидетельствует и лояльность клиентов – большинство возвращается и пользуется им снова. Особенно значительным это решение является для предприятий – баров, ресторанов и гостиниц, которые могут сдавать накопившуюся тару в три–четыре раза быстрее, чем в стандартных тароматах, значительно экономя время», – отмечает председатель правления SIA Depozita Iepakojuma Operators (DIO) Микс Стуритис.
1000 единиц упаковки – всего за 10 минут
В мощном Dižtaromāts сдача 1000 единиц тары занимает примерно 10 минут – от момента разгрузки до получения депозитного купона. Используя разработанное Swedbank решение dPays, депозитную плату можно получить на счет в любой балтийской банке. Этот пункт приема привлекает и жителей других городов Латвии, которые выбирают Dižtaromāts из-за удобного подъезда и быстрого процесса сдачи, высоко оценивая возможность избавиться от всех накопленных бутылок и банок за один раз, а не сдавать тару частями.
Dižtaromāts работает каждый день с 9.00 до 20.00, обеспечивая удобный подъезд, просторную парковку и постоянную поддержку сотрудников на месте, которые помогают при больших объемах сдачи или нестандартных ситуациях. Тем, кто использует многоразовые стеклянные бутылки в ящиках, доступен особенно упрощенный процесс сдачи: ящики можно передать, не высыпая бутылки в таромат, получив взамен пустые и депозитную плату на счет.
В DIO тщательно анализируют работу устройства и отзывы клиентов, чтобы оценить возможности расширения сети таких пунктов и в других местах Латвии.