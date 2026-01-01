Грузия отказывается признавать захваченные РФ территории.
Популярная у россиян страна начала отказывать гражданам РФ во въезде из-за места рождения в паспорте
Грузия начала отказывать во въезде в страну гражданам России из-за места их рождения, указанного в паспорте, сообщают СМИ РФ.
Как указывают СМИ, участились случаи отказа во въезде тем, у кого местом рождения указаны Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Украинская ССР, Абхазская АССР и Южная Осетия
В этой связи российским гражданам посоветовали «взвесить все обстоятельства и возможные риски» при планировании поездки в Грузию.
СМИ также напоминают, что в середине октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии €253 млн из-за военного конфликта 2008 года. На следующий день грузинский Минфин сообщил о задержании пяти граждан России по делу о легализации незаконных доходов на сумму почти $37 млн.