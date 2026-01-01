В 2026 году в Латвии расширяют список оплачиваемых медуслуг: главные нововведения

С нового года для недоношенных детей и младенцев, которые находились в отделении интенсивной терапии не менее пяти дней, а также для детей с выявленными проблемами со здоровьем будет обеспечена оплачиваемая проверка слуха с использованием технологии регистрации слуховой реакции ствола мозга. Это позволит своевременно выявлять нарушения слуха, в том числе связанные с неврологическими повреждениями.