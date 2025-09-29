В латвийских тароматах появится новая функция, которая может многим понравиться

Elvi Latvija сообщает, что за три месяца, с тех пор как в автоматах сети Elvi появилась возможность возврата денег на счет, жители воспользовались ею примерно 3500 раз, перечислив на банковские счета свыше 10 000 евро. Перечисление на счет выбирают примерно в 3% всех операций.