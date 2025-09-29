В латвийских тароматах появится новая функция, которая может многим понравиться
Этой осенью в Латвии планируется в более широком масштабе внедрить возможность перечисления депозитной платы за упаковку на банковский счет через автоматы по приему тары. Об этом сообщил агентству председатель правления Depozīta iepakojuma operators (DIO) Микс Стуритис.
«Перечисление депозитной платы на банковский счет — это шаг, который показывает, как система депозита в целом развивается в ногу со временем и привычками общества», - отметил Стуритис, добавив, что этой осенью внедрение такой возможности планируется в более широком масштабе.
DIO в сотрудничестве с торговой сетью Elvi в июне 2025 года начал пилотный проект, в рамках которого в 53 магазинах сети Elvi жители могут выбрать получение депозитной платы на банковский счет, используя решение dPays, разработанное Swedbank.
Elvi Latvija сообщает, что за три месяца, с тех пор как в автоматах сети Elvi появилась возможность возврата денег на счет, жители воспользовались ею примерно 3500 раз, перечислив на банковские счета свыше 10 000 евро. Перечисление на счет выбирают примерно в 3% всех операций.