Ирбене: как секретный военный объект превратили в одну из самых необычных научных площадок Латвии
Еще в начале 1990-х Ирбене было местом, куда нельзя было попасть без спецпропуска и которое не отмечали на обычных картах. Сегодня это — радиoастрономическая площадка с гигантскими антеннами, где принимают сигналы из космоса, участвуют в международных наблюдениях и параллельно сохраняют следы «закрытого» прошлого.
Поселок, которого «не существовало»
Ирбене находится в Курземе, в лесном массиве примерно в 30 км к северу от Вентспилса. В советское время это был закрытый военный поселок: попасть туда могли только люди с разрешением. После вывода советских войск в 1993 году поселок быстро опустел — так и появилась репутация «города-призрака» рядом с огромными антеннами.
Зачем в лесу построили гигантские «тарелки»
Радиоантенный комплекс в Ирбене создавался как военный объект связи и радиоразведки: его задачей было перехватывать и анализировать радиосигналы, в том числе западные коммуникации. В источниках встречаются названия объекта «Звезда» и «Звездочка» — именно так его часто обозначали в описаниях советской эпохи.
Комплекс включал несколько антенн. Самая известная — RT-32 с зеркалом 32 метра; рядом работали RT-16 (16 метров) и меньшая антенна (в экскурсионных материалах ее обычно связывают с башней RT-8).
По датам строительства в разных справочных источниках встречаются разные формулировки, но общая логика одна: создание комплекса началось в конце 1960-х, а крупные антенны устанавливали и развивали в 1970-е годы.
Поворот 1990-х: от «закрытой зоны» к науке
После ухода военных вопрос стоял жестко: либо объект исчезнет, либо получит новую функцию. В итоге площадку сохранили и перевели в научную плоскость: 22 июля 1994 года центр был создан под эгидой Латвийской академии наук (позже реорганизован), а со временем закрепился как Ventspils International Radio Astronomy Centre (VIRAC).
При этом старт был тяжелым: в публичных описаниях прямо говорится, что перед уходом часть систем была выведена из строя и комплекс требовал фактического восстановления.
Как «тарелки» вернули к жизни
Самый заметный этап возрождения пришелся на середину 2010-х. В материалах VIRAC указано, что в июне 2015 года завершили реконструкцию зеркала RT-32 и снова подняли параболу на опорную башню. После модернизации приемных и регистрирующих систем RT-32 и RT-16 снова включились в международные наблюдения: с октября 2015 года площадка регулярно участвует в сеансах наблюдений методом VLBI (сверхдлиннобазовой интерферометрии).
Что там происходит сейчас
Сегодня Ирбене — это действующая научная площадка, где работают как минимум два больших инструмента (RT-32 и RT-16) и инфраструктура под современные исследования, включая участие в VLBI-наблюдениях и работу в отдельных частотных диапазонах. Параллельно развиваются и другие направления — например, низкочастотные наблюдения.
Если говорить «человеческим языком», то в Ирбене произошла редкая для постсоветского пространства вещь: объект, который десятилетиями работал в закрытом военном режиме, не просто не исчез — он был технически поднят заново и встроен в международную научную кооперацию.