Ирбене: как секретный военный объект превратили в одну из самых необычных научных площадок Латвии

Ирбене находится в Курземе, в лесном массиве примерно в 30 км к северу от Вентспилса. В советское время это был закрытый военный поселок: попасть туда могли только люди с разрешением. После вывода советских войск в 1993 году поселок быстро опустел — так и появилась репутация «города-призрака» рядом с огромными антеннами.