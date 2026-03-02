Стало известно, что происходит со льдом в Балтийском море
Ледяные условия в Балтийском море быстро меняются Об этом сообщает rus.err.ee.
Ледяной покров площадью 180 000 квадратных километров к настоящему времени сократился до 140 000 квадратных километров, сообщил профессор Института морских систем Таллинского технического университета (ТТУ) Риво Уйбоупин.
Кроме того, в Рижском и Финском заливах лед под воздействием изменчивых ветров перемещается.
"Лед больше особо не образуется, поскольку пик зимы уже пройден. По прогнозу Агентства окружающей среды, в ближайшие дни будут дуть юго-западные и южные ветры, в результате чего лед в нескольких местах начнет разрушаться. Например, на недавно закрытой ледовой дороге между Сааремаа и Хийумаа сейчас на 5 км простирается вода", – рассказал Уйбоупин в интервью порталу Novaator.
По его словам, в этом сезоне льда было больше, чем за последние 30 лет в в среднем, однако зимой 2010–2011 годов его было еще больше, чем в этом году.
