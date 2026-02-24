Лед на Даугаве - вдвое толще обычного: в Плявиняс уже готовятся к неприятному сценарию

В Плявиняс весну ждут с заметными опасениями: лед на Даугаве в этом году вдвое толще, чем был в последние пять лет. Руководитель Плявиньского объединенного управления Андрис Амбайнис говорит, что тревога выше обычного: у самоуправления есть план действий, при необходимости будет задействована муниципальная полиция и могут привлечь земессаргов. При этом, по его словам, взрывные работы на льду — «бесполезное занятие»: на ледяные заторы это почти не влияет, зато сильнее вредит фауне.