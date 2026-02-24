Лед на Даугаве - вдвое толще обычного: в Плявиняс уже готовятся к неприятному сценарию
Обильный снег и толстый лед этой весной снова могут стать серьезным испытанием для жителей берегов Даугавы. Корреспонденты 360 TV Ziņas выясняли, беспокоятся ли люди о весенних паводках и как самоуправления готовятся к возможным разливам.
В Плявиняс весну ждут с заметными опасениями: лед на Даугаве в этом году вдвое толще, чем был в последние пять лет. Руководитель Плявиньского объединенного управления Андрис Амбайнис говорит, что тревога выше обычного: у самоуправления есть план действий, при необходимости будет задействована муниципальная полиция и могут привлечь земессаргов. При этом, по его словам, взрывные работы на льду — «бесполезное занятие»: на ледяные заторы это почти не влияет, зато сильнее вредит фауне.
Амбайнис подчеркнул, что часть ответственности лежит и на самих жителях: в зонах возможного подтопления страхование не работает, поэтому опытные люди заранее готовятся — поднимают мебель, ценные вещи переносят на второй этаж.
Жительница Плявиняс Вия паники не испытывает и считает, что поводов для тревоги нет: первый этаж, по ее словам, тут нередко подтапливает, но это «обычные природные процессы».
Ледоход на Даугаве в Екабпилсе в феврале 2024 года
На участке Даугавы от Екабпилса до Зельки объявлено красное предупреждение о наводнении.
В Екабпилсе самоуправление рассчитывает на новый защитный дамбовый вал. Председатель думы края Райвис Рагайнис заявил, что дамба стала «в два-три раза прочнее, чем была», и все приведено в порядок, поэтому серьезных проблем не ожидается.
Однако риски могут сохраняться в соседних поселках, которые дамба не защищает. В Екабпилсском крае Даугавa тянется примерно на 70 километров, и местные признают: к паводкам привыкли, хотя беспокойство все равно есть.
Сейчас самоуправление Екабпилса следит за колебаниями уровня воды, сверило план действий на случай кризиса и утвердило план продления дамбы в будущем. В то же время дамбу не будут строить в изначально запланированной длине — жители возразили против работ на частных землях. Рагайнис пояснил, что частная собственность «священна», но даже если кто-то говорит «не спасайте нас», самоуправление все равно будет действовать, если возникнет угроза.
Насколько сильными могут быть паводки этой весной, пока говорить рано: все будет зависеть от того, как быстро начнут таять снег и лед.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Латвии грозит масштабный паводок: лед и снег достигли критических отметок.