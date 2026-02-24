Нервные клетки не восстанавливаются - миф или правда?

Витамины и минеральные вещества, которые необходимо принимать дополнительно и которые способствуют нормальному функционированию нервной системы. Как отмечает фармацевт, это витамины группы В, особенно витамины В6 и В12, которые могут помочь нервным клеткам быстрее восстановиться. Больше всего они содержатся в яблоках, бананах, молочных продуктах, рыбе, а также яйцах. Необходимы также витамин D (рыбные продукты), калий (сухофрукты, фасоль) и кальций (молочные продукты). Магний участвует в регуляции нервных импульсов, а также помогает нервной системе расслабиться. Он содержится как в цельнозерновых, так и в бобовых продуктах. В свою очередь жирные кислоты omega-3, которых больше всего в рыбе, необходимы для поддержания работы мозга. Соответствующие витамины и минералы можно принимать в виде комплексных пищевых добавок, в которых витамины и минералы содержатся в определенных дозах. В свою очередь магний или жирные кислоты omega-3 можно принимать в жидком виде в форме бальзамов, сиропов или масла. Средства в жидкой форме быстрее усваиваются и действуют в организме. Могут помочь также настойки валерианы или пустырника, которые успокаивают в ситуации повышенного стресса.