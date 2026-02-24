Нервные клетки не восстанавливаются - миф или правда?
Каждый из нас в повседневной жизни в определенной степени подвергается стрессу, но могут быть и такие ситуации, когда стресса бывает слишком много и становится сложно его контролировать. Между тем стресс воздействует на нервную систему человека и ее общее функционирование. Существует мнение, что нервные клетки, утраченные во время стресса и беспокойства, не восстанавливаются – правда ли это?
Как функционирует нервная система человека, восстанавливаются ли нервные клетки и как сохранять спокойствие в любой ситуации, объясняет фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.
Нервная система – что на нее влияет?
Она состоит из нервных клеток или нейронов, главная задача которых – восприятие и передача информации от головного и спинного мозга во все остальные части тела. Они также обеспечивают адаптацию организма к окружающей среде, а еще способствуют координации осознанных и неосознанных движений, например, таким образом мы можем ходить или реагировать на боль. На нервную систему и ее функционирование влияет не только старение человека, но и многие другие факторы. Одним из важнейших является длительный и сильный стресс. Во время стресса снижается устойчивость нервных клеток к другим раздражающим факторам. Когда стресс сокращается, нервные клетки полностью или частично восстанавливают свою первоначальную функциональность. Факторами, оказывающими влияние, являются также повседневный рацион, физическая активность, перегрузки, потребление токсических веществ (алкоголя). На работу нервной системы могут влиять также разные болезни, например, атеросклероз или болезнь Альцгеймера. Между тем в случае инсульта и травм, в зависимости от места расположения и размера повреждений, дефект нервной системы может быть очень глубоким и необратимым.
Если человек находится в состоянии длительного стресса, могут появиться такие побочные явления как:
- головная боль,
- учащенное сердцебиение и дыхание,
- расстройства сна, например, трудности с засыпанием,
- изменения в привычках питания – усиление или снижение аппетита,
- усталость, апатия и повышенная тревожность,
- снижение иммунитета, что способствует простуде,
- излишнее употребление алкоголя или регулярное курение,
- депрессия или синдром выгорания.
Восстанавливаются ли нервные клетки?
В мозге человека образуются новые клетки, это называется нейрогенезом. Чем моложе человек, тем активнее происходит образование новых клеток – у молодых людей в среднем в сутки может образоваться до 700 новых нервных клеток. Нервные клетки также могут восстанавливаться, но это происходит медленно и не полностью. Когда человек становится старше, эти процессы замедляются, образуется меньше новых синапсов или связей между нервными клетками, обеспечивающих передачу импульсов по всему организму. В медицине это называют отсутствием нейропластичности, из-за чего у пожилых людей могут быть различные эмоциональные нарушения и расстройства памяти.
Как поддерживать здоровье нервной системы?
Существуют разные способы, позволяющие человеку самому снижать стресс и сохранять спокойствие. К тому же внедрение новых повседневных привычек не требует больших вложений. Каждому важно найти наиболее приятные для себя методы.
Во время физической активности, например, йоги, бега, рубки дров, сгребания листьев или активной прогулки в мозге человека вырабатывается гормон счастья эндорфин, создающий чувство приподнятости, радости и счастья, что помогает организму расслабиться и поднять настроение.
Занимая мозг чтением книг, изучением нового языка или разгадыванием кроссвордов, человек дает мозгу занятие и помогает ему отдохнуть. Такие занятия отвлекают мозг от повседневного стресса, помогают успокоиться и расслабиться.
Здоровое питание важно, так как оно может уменьшить негативное воздействие стресса на организм. Кроме того, люди в моменты сильного стресса склонны больше есть еду, насыщенную углеводами, жирами или кофеином. Поэтому важно включать в рацион разные фрукты, овощи, нежирное мясо, цельнозерновые и бобовые продукты.
Витамины и минеральные вещества, которые необходимо принимать дополнительно и которые способствуют нормальному функционированию нервной системы. Как отмечает фармацевт, это витамины группы В, особенно витамины В6 и В12, которые могут помочь нервным клеткам быстрее восстановиться. Больше всего они содержатся в яблоках, бананах, молочных продуктах, рыбе, а также яйцах. Необходимы также витамин D (рыбные продукты), калий (сухофрукты, фасоль) и кальций (молочные продукты). Магний участвует в регуляции нервных импульсов, а также помогает нервной системе расслабиться. Он содержится как в цельнозерновых, так и в бобовых продуктах. В свою очередь жирные кислоты omega-3, которых больше всего в рыбе, необходимы для поддержания работы мозга. Соответствующие витамины и минералы можно принимать в виде комплексных пищевых добавок, в которых витамины и минералы содержатся в определенных дозах. В свою очередь магний или жирные кислоты omega-3 можно принимать в жидком виде в форме бальзамов, сиропов или масла. Средства в жидкой форме быстрее усваиваются и действуют в организме. Могут помочь также настойки валерианы или пустырника, которые успокаивают в ситуации повышенного стресса.
Полноценный сон и качественный отдых – в основе здорового образа жизни. В моменты отдыха, а также перед сном рекомендуется подумать о хорошем, забыть о повседневном стрессе и не пользоваться смарт-устройствами, что снижает умственное напряжение. Могут помочь также дыхательные упражнения с глубоким вдохом и выдохом. Чтобы человек чувствовал себя хорошо, спать надо не менее 7-9 часов.
Коммуникация с окружающими людьми необходима, чтобы поделиться чувствами, переживаниями и проявить эмоции, таким образом снижая стресс и беспокойство. Важно, чтобы у каждого был близкий друг, член семьи или специалист, например, психолог или психотерапевт, который будет готов выслушать. Отстранение от людей напротив может вызвать больше негативных эмоций и больше стресса.