Не рубите сгоряча: Латвия не может найти баланс между лесом и деньгами

Так объясняет политику ведения лесного хозяйства Латвии директор лесного департамента Министерства земледелия Арис Янсонс: "Я считаю, что в Латвии существует долгосрочная политика ведения лесного хозяйства, которая способствует специализации лесов в соответствии с целью их использования и связанными с этим ограничениями. С этой точки зрения латвийские леса можно разделить на несколько групп. Первая группа - леса, целью ведения хозяйства в которых является увеличение или поддержание биологического разнообразия - таких лесов чуть более 10%, и в них, за отдельными исключениями, невозможна хозяйственная деятельность, здесь происходят только природные процессы - это разные природные охраняемые зоны и заповедники. Следующая группа - леса, главной целью которых является охрана биоразнообразия, однако в них возможна ограниченная хозяйственная деятельность, например, рубки для ухода за лесом.