Сегодня 21:15
В Риге на лекции задержали российского корееведа Андрея Ланькова
Во вторник вечером в Риге полиция задержала российского историка и специалиста по Корее Андрея Ланькова, сообщает "Новая газета. Европа".
Профессора задержали во время лекции. Тема лекции — «Северная Корея: чего хочет и чего боится руководство». После задержания его доставили в иммиграционную службу. Организаторы лекции сообщили, что причиной задержания стало включение Ланькова в «черный список».
У Ланькова есть гражданство России и Австралии. Латвийские власти пока произошедшее не комментировали.
Андрей Ланьков — известный специалист по вопросам Северной Кореи, доктор исторических наук, профессор Сеульского университета Кунмин. Российский суд ранее назначил ему штраф за деятельность в так называемой нежелательной организации.