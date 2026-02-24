5 часов между жизнью и смертью: опубликовано видео спасения людей в Рижском заливе, которых унесло на льдине

В ГПСС сообщили, что в результате спасательных операций на льду в этом году из водоемов были извлечены тела двух погибших, а одного человека удалось спасти. Прошлой зимой из водоемов были подняты тела 15 погибших, семь человек спасены. Министр отметил, что большинство погибло в конце зимы, когда лед стремительно таял.