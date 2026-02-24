5 часов между жизнью и смертью: опубликовано видео спасения людей в Рижском заливе, которых унесло на льдине
В соцсетях появилось видео спасения двух человек, которых на выходных унесло в Рижский залив на отколовшейся льдине в районе Плиеньциемса. По словам министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, найти людей в ночной темноте и при сложных погодных условиях помогло приложение «112», установленное на их телефонах.
Чрезвычайное происшествие в ночь на воскресенье, когда при участии ледокола "Варма" удалось спасти людей, унесенных в море на отколовшейся от берега льдине, еще раз подтверждает, что нахождение на льду водоемов опасно и непредсказуемо.
Видео спасения людей:
Министр поблагодарил службы за оперативную реакцию, которая позволила в ходе пятичасовой операции доставить людей на берег и передать в распоряжение медиков. Он отметил, что установить местонахождение попавших в беду в ночной темноте и при неблагоприятных погодных условиях удалось благодаря приложению "112", которое было установлено на их телефонах.
Министр подчеркнул, что таким образом приложение "112" Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), доступное каждому жителю Латвии бесплатно, в очередной раз доказало свою целесообразность при спасении людей. По словам Козловскиса, похожие ситуации были летом и осенью, когда благодаря приложению "112" удалось оперативно спасти заблудившихся в лесу.
В ГПСС сообщили, что в результате спасательных операций на льду в этом году из водоемов были извлечены тела двух погибших, а одного человека удалось спасти. Прошлой зимой из водоемов были подняты тела 15 погибших, семь человек спасены. Министр отметил, что большинство погибло в конце зимы, когда лед стремительно таял.