Двоих людей унесло в море на льдине у Плиеньциемса: спасение заняло 5 часов

По информации порта, вечером в субботу, 21 февраля, из Морского поисково-спасательного координационного центра поступило сообщение: у Плиеньциемса из-за трещины во льду в море вынесло крупную льдину, на которой находились два человека. Они отправились заниматься скандинавской ходьбой по морскому льду.