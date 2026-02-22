Двоих людей унесло в море на льдине у Плиеньциемса: спасение заняло 5 часов
Двоих людей, которых у Плиеньциемса унесло в море на отколовшейся льдине, ночью спасла команда ледокола Varma. Поиски в темноте и среди ледовых нагромождений заняли около пяти часов, после чего пострадавших доставили в Рижский порт и передали медикам.
По информации порта, вечером в субботу, 21 февраля, из Морского поисково-спасательного координационного центра поступило сообщение: у Плиеньциемса из-за трещины во льду в море вынесло крупную льдину, на которой находились два человека. Они отправились заниматься скандинавской ходьбой по морскому льду.
Оценив опасность ситуации, было немедленно принято решение начать спасательную операцию. К поискам привлекли ледокол Varma дочернего предприятия Рижского управления свободного порта SIA LVR flote, который находился ближе всего к месту происшествия.
После пяти часов интенсивных поисков примерно в 1:00 команда ледокола обнаружила обоих людей и подняла их на борт.
«Поисковые работы в море были сложными, ситуацию дополнительно осложняли темнота и большие ледовые нагромождения, затруднявшие навигацию», — отметили в управлении порта.
Спасенных около 3:00 судном Laura доставили на берег в Рижский порт и передали медикам.