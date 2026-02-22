Определены лучшие пляжи мира. Некоторые из них находятся в любимых жителями Латвии странах

Туристы, которые уже побывали на Исла-Пасьон, убеждают: он идеально подходит как для пар, так и для семейного отдыха. Все здесь организовано четко и профессионально – еды и напитков для отдыхающих хватает, имеются сувенирные магазины, локации для крутых фото, инвентарь для пляжных развлечений и чистые туалеты. Дорога до острова занимает около часа, но виды того стоят.