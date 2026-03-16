Шон Пенн пропустил премию "Оскар" ради поездки в Украину: актер встретился с Зеленским

С момента повторного вторжения России в Украину в 2022 году Пенн несколько раз приезжал в Украину, демонстрируя свою поддержку стране, охваченной войной. «Мы можем сказать, что он находится в Украине, но это его личный визит», — сообщил агентству AFP один из украинских чиновников, добавив, что Пенн хочет поддержать Украину. Журналист AFP видел актера, выходящего из автомобиля в центре Киева.