Шон Пенн пропустил премию "Оскар" ради поездки в Украину: актер встретился с Зеленским
Американский актер Шон Пенн в воскресенье не присутствовал на церемонии «Оскар», где получил награду как лучший актер второго плана, поскольку уже в понедельник посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
С момента повторного вторжения России в Украину в 2022 году Пенн несколько раз приезжал в Украину, демонстрируя свою поддержку стране, охваченной войной. «Мы можем сказать, что он находится в Украине, но это его личный визит», — сообщил агентству AFP один из украинских чиновников, добавив, что Пенн хочет поддержать Украину. Журналист AFP видел актера, выходящего из автомобиля в центре Киева.
Шон Пенн, снявший документальный фильм о Зеленском, сегодня встретился в Киеве с президентом. Премьера этого фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в 2023 году. «Шон, благодаря вам мы знаем, кто настоящий друг Украины», — написал Зеленский в социальных сетях, опубликовав фотографию, на которой они вместе запечатлены в офисе президента.
«Вы поддерживаете Украину с первого дня полномасштабной войны. Так есть и сегодня», — добавил Зеленский.
В воскресенье Пенн получил «Оскар» как лучший актер второго плана за работу в фильме «One Battle After Another» («Битва за битвой»). Это его третий «Оскар».
В феврале в интервью AFP Зеленский назвал «Битва за битвой» одним из фильмов, которые он недавно посмотрел, и сказал, что картина ему понравилась. AFP сообщает, что Пенн также планирует посетить фронт на востоке Украины.
В прошлом году Пенн и рок-звезда Боно на Каннском кинофестивале призвали Запад поддержать Украину и позировали на красной дорожке вместе с украинскими военными.