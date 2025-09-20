"В его глазах было что-то настоящее": актер Шон Пенн вспомнил, как был "обманут" Путиным
Оскароносный актер Шон Пенн рассказал о времени, когда он ужинал с российским диктатором Владимиром Путиным, и признался, что был "обманут" этим российским политиком.
Во время участия в шоу Джимми Киммела 65-летнему актеру и режиссеру показали фотографию, где он запечатлен вместе с Путиным и актером Джеком Николсоном. На снимке они сидят за столом вместе с другими людьми. Ведущий пошутил, что Путин выглядит так, будто собирается «отравить» Пенна.
Вспоминая этот момент, Шон Пенн пояснил, что это произошло в 2001 году, когда он и Джек Николсон в Москве на Международном кинофестивале рекламировали свой фильм "Обещание" (The Pledge). Владимир Путин участвовал в одном из ужинов, где присутствовали и они. Разговор велся через переводчика, однако Пенн подчеркнул: «Он явно понимает и говорит по-английски больше, чем делает вид».
Главной темой беседы была роль отца. У Пенна от брака с актрисой Робин Райт двое детей — дочь Дилан (34 года) и сын Хоппер (32 года). У Путина также есть как минимум две дочери, хотя о других детях официально ничего неизвестно. Пенн вспомнил, что за столом сидели около 20 человек, и все внимательно наблюдали за разговором Путина с Николсоном. Он не был уверен, был ли Путин поклонником его работ, но «явно был фанатом Джека».
Пенн отметил, что встреча произошла всего через пару недель после того, как тогдашний президент США Джордж Буш-младший сказал: «Я посмотрел ему в глаза и почувствовал, что могу ему доверять». Шон Пенн добавил: «Я тоже оказался обманут, мне показалось, что там [в глазах Путина] было что-то настоящее. Теперь мы знаем, что он после этого возьмет в плен 30 000 детей, убьет множество людей и научит этих детей ненавидеть своих родителей и страну».
В прошлом году Шон Пенн уже комментировал эту встречу и заявил, что, случись ему снова встретиться с Владимиром Путиным, он бы его ударил. Также Пенн, который снял документальный фильм о Владимире Зеленском и активно выражал поддержку Украине, добавил, что США следует «предоставить ресурсы, для нанесения поражения» Путину.
В 2022 году Пенн встретился с Зеленским и подарил ему одну из своих статуэток «Оскар»: «Это всего лишь символический, глупый жест, но если она будет у тебя, я буду чувствовать себя сильнее для борьбы. Когда победишь, привези её обратно в Малибу». Позднее он признался, что идея возникла после церемонии «Оскар» в 2022 году, когда всё внимание было приковано к Уиллу Смиту, ударившему Криса Рока, а академия отказалась дать слово Зеленскому. «Я подумал — тогда я отдам свои “Оскары” Украине. Их можно переплавить и превратить в пули, чтобы стрелять в русских».
В сентябре 2022 года МИД России включил Пенна в список лиц, которым запрещен въезд в страну. В нем оказался и актер Бен Стиллер, который, как и Пенн, открыто поддерживает Украину.