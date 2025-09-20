"В его глазах было что-то настоящее": актер Шон Пенн вспомнил, как был "обманут" Путиным

В 2022 году Пенн встретился с Зеленским и подарил ему одну из своих статуэток «Оскар»: «Это всего лишь символический, глупый жест, но если она будет у тебя, я буду чувствовать себя сильнее для борьбы. Когда победишь, привези её обратно в Малибу». Позднее он признался, что идея возникла после церемонии «Оскар» в 2022 году, когда всё внимание было приковано к Уиллу Смиту, ударившему Криса Рока, а академия отказалась дать слово Зеленскому. «Я подумал — тогда я отдам свои “Оскары” Украине. Их можно переплавить и превратить в пули, чтобы стрелять в русских».