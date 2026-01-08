Пятеро детей в США скончались от "супергриппа", который бушует и в Европе: больные буквально задыхаются
В США зафиксированы новые детские смерти, связанные с распространением нового штамма гриппа, который врачи называют особенно опасным. По данным органов здравоохранения, с начала текущего сезона от гриппа умерли как минимум пять детей.
Хотя клинические проявления напоминают обычный грипп, врачи отмечают, что в этом сезоне во всем мире доминирует штамм Influenza A (H3N2), вызывающий значительно более тяжелое течение болезни, особенно у детей. Характерные симптомы включают крайне высокую температуру, сохраняющуюся до недели, и сильный кашель, приводящий к проблемам с дыханием.
Комиссар Департамента общественного здравоохранения Массачусетса доктор Робби Голдстайн заявил: «Эти вирусы серьезны, опасны и угрожают жизни. Мы видим детей в крайне тяжелом состоянии, семьи, переживающие разрушительные утраты, и больницы, работающие на пределе возможностей».
Среди погибших — 16-летняя Райли Сперлок из Огайо. По данным местных СМИ, 23 декабря она обратилась к врачу с «обычными симптомами гриппа», однако ее состояние резко ухудшилось, и 28 декабря она умерла, пишет DailyMail.
Мачеха девушки рассказала журналистам:
«У нее поднялась температура с 36,9 до 40,5, начался сепсис, развилась двусторонняя пневмония — и все это в течение 24 часов, все из-за гриппа. Это просто невозможно понять».
Неделей ранее от осложнений гриппа скончался 14-летний Ной Смотерс из Алабамы, а также еще один ребенок из штата Кентукки, личность которого не раскрывается. Медики отмечают, что нынешний штамм является новым для иммунной системы, что делает детей и пожилых людей особенно уязвимыми.
Доктор Марк Лофман, руководитель кафедры семейной и общественной медицины системы здравоохранения округа Кук (Иллинойс), подчеркнул:
«В этом году мы наблюдаем более высокую температуру при гриппе, чем люди привыкли видеть. Она может держаться от пяти до семи дней, и это вызывает тревогу».
По словам представителя Американской ассоциации болезней легких доктора Хуаниты Моры, высокая температура нередко не реагирует на стандартные жаропонижающие препараты, а затяжная лихорадка может приводить к поражению органов и тяжелому обезвоживанию. «У этого нового штамма действительно очень высокая температура, сильный кашель, который не проходит, рвота, диарея, а также выраженные боли в мышцах и суставах», — отметила она.
Врачи призывают не игнорировать тревожные симптомы:
«Если состояние быстро ухудшается, появляются проблемы с дыханием, слабость, обезвоживание или улучшение не наступает в течение нескольких дней, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью».
Эксперты напоминают - в настоящее время (начало 2026 года) в Латвии доминирует штамм гриппа A/H3N2 (известный как «гонконгский грипп»), вызывающий резкий рост заболеваемости, причем у многих людей не сформировался иммунитет к этому варианту, что приводит к более тяжелым случаям и госпитализации людей из группы риска. Вакцинированные чаще переносят болезнь легче, несмотря на распространение этого штамма.