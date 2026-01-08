Пятеро детей в США скончались от "супергриппа", который бушует и в Европе: больные буквально задыхаются

По словам представителя Американской ассоциации болезней легких доктора Хуаниты Моры, высокая температура нередко не реагирует на стандартные жаропонижающие препараты, а затяжная лихорадка может приводить к поражению органов и тяжелому обезвоживанию. «У этого нового штамма действительно очень высокая температура, сильный кашель, который не проходит, рвота, диарея, а также выраженные боли в мышцах и суставах», — отметила она.