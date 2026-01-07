Назван город Латвии с наибольшей заболеваемостью гриппом
Заболеваемость гриппом и другими респираторными инфекциями в Латвии остаётся высокой, хотя за последние недели показатели снизились. Но в одном городе она остается крайне высокой.
Заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей остается высокой, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Центр отмечает, что с учетом сокращенной рабочей недели и праздничных выходных данные могут быть неполными. Более точные данные ожидаются со следующей недели.
На предыдущей неделе клинически грипп был выявлен у 216 пациентов, что в среднем составляет 316,4 случая на 100 000 населения. Это на 26,9% меньше, чем неделей ранее. За последние две недели заболеваемость гриппом снизилась в 2,5 раза, что в ЦПКЗ объясняют праздничными выходными. 27% пациентов, которые на прошлой неделе обращались к участвующим в мониторинге семейным врачам, были больны гриппом.
С симптомами других инфекций верхних дыхательных путей к врачам обратился 431 пациент, что в среднем составляет 631,3 случая на 100 000 населения. Это на 15,4% меньше, чем неделей ранее, и в 2,7 раза меньше по сравнению с неделей до праздников.
В десяти стационарных лечебных учреждениях, включенных в мониторинг ЦПКЗ, число пациентов, госпитализированных с острыми респираторными инфекциями, немного снизилось. Среди пациентов с тяжелыми респираторными инфекциями грипп был подтвержден в 20,4% случаев. Неделей ранее этот показатель составлял 22,4%.
Наиболее высокая заболеваемость гриппом регистрируется среди детей в возрасте до 14 лет. На прошлой неделе заболеваемость в этой возрастной группе снизилась, а в возрастных группах от 15 до 64 лет и от 65 лет сохранилась на прежнем уровне или увеличилась.
Наиболее высокая интенсивность гриппа по-прежнему наблюдается в Елгаве, где выявлено 1433,7 случая заболевания на 100 000 населения, а также в Екабпилсском крае, где заболеваемость составила 519,1 случая на 100 000 населения.
На Covid-19 на прошлой неделе было проведено 706 тестов, в том числе 5,4% оказались положительными. Неделей ранее было проведено 689 тестов, и 5,8% дали положительный результат. Госпитализирован на прошлой неделе был 41 пациент с этой инфекцией, тогда как неделей ранее - 46 пациентов.