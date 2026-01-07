Назван город Латвии с наибольшей заболеваемостью гриппом

На предыдущей неделе клинически грипп был выявлен у 216 пациентов, что в среднем составляет 316,4 случая на 100 000 населения. Это на 26,9% меньше, чем неделей ранее. За последние две недели заболеваемость гриппом снизилась в 2,5 раза, что в ЦПКЗ объясняют праздничными выходными. 27% пациентов, которые на прошлой неделе обращались к участвующим в мониторинге семейным врачам, были больны гриппом.