Израиль заявил о тысячах новых целей в Иране - как долго продлится война на Ближнем Востоке?
Израиль готовится к продолжительной военной кампании против Ирана. По словам представителя армии, впереди еще тысячи целей, а удары могут продолжаться как минимум несколько недель.
Израиль планирует продолжать военные удары по территории Иран еще как минимум несколько недель. Об этом заявил представитель Армия обороны Израиля Эфраим Дефрин.
По его словам, у израильских военных по-прежнему остаются тысячи целей. «У нас все еще есть тысячи целей», — заявил Дефрин в интервью телеканалу CNN. Он отметил, что армия Израиля готова продолжать операцию как минимум до еврейского праздника Песах, который в этом году начинается вечером 1 апреля.
«Мы готовы, согласовывая действия с нашими союзниками, к планам как минимум до Песаха, который наступит примерно через три недели», — сказал представитель армии. При этом он подчеркнул, что у израильских военных есть планы действий и на более длительный срок. «У нас есть детальные планы даже на три недели после этого», — добавил Дефрин.
По данным израильской армии, с 28 февраля, когда начались удары США и Израиля по объектам в Иране, израильские военно-воздушные силы уже провели более 400 волн атак. Основными целями стали объекты инфраструктуры.
Дефрин также отметил, что армия действует не по заранее установленному календарю, а исходя из поставленных военных задач. «Наша цель — серьезно ослабить иранский режим», — подчеркнул представитель армии Израиля.