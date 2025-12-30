После четырех смертей от гриппа медики обратились к жителям Латвии

В этом году грипп распространяется довольно агрессивно, и эпидемия началась раньше, чем обычно. Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) пока не располагает данными за рождественские праздники, но данные, полученные до Рождества, показывают, что заболеваемость гриппом достигла почти 800 случаев на 100 000 жителей. Для сравнения: в прошлом году самый высокий показатель составил 702 случая на 100 000 человек, и это было в марте, то есть в конце сезона гриппа.