Жителям Латвии объяснили, что нужно срочно сделать при появлении симптомов гриппа

Грипп, как правило, начинается резко и значительно острее, чем обычная простуда, и именно стремительное развитие болезни является одним из наиболее характерных тревожных сигналов. Ранние симптомы появляются в течение нескольких часов: температура быстро повышается, чаще всего достигая 38–39,5 градуса, а в отдельных случаях и более высоких значений. Одновременно возникают выраженные озноб и лихорадка, сильные боли в мышцах и суставах, выраженная слабость и сонливость. Характерны также головные боли в области лба и глаз, к которым позже часто присоединяются насморк и сухой кашель.