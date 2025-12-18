Жителям Латвии объяснили, что нужно срочно сделать при появлении симптомов гриппа
Грипп нередко начинается внезапно и может быстро прогрессировать, поэтому знания о ранних симптомах и правильных действиях в первые 24 часа становятся особенно важными. О том, как своевременно распознать первые признаки и поддержать организм уже в начале болезни, рассказывает клинический фармацевт Euroaptieka Ксения Лукьянова.
Первые сигналы, которые нельзя игнорировать
Грипп, как правило, начинается резко и значительно острее, чем обычная простуда, и именно стремительное развитие болезни является одним из наиболее характерных тревожных сигналов. Ранние симптомы появляются в течение нескольких часов: температура быстро повышается, чаще всего достигая 38–39,5 градуса, а в отдельных случаях и более высоких значений. Одновременно возникают выраженные озноб и лихорадка, сильные боли в мышцах и суставах, выраженная слабость и сонливость. Характерны также головные боли в области лба и глаз, к которым позже часто присоединяются насморк и сухой кашель.
При появлении симптомов, характерных для гриппа, важно оставаться дома и своевременно связаться с семейным врачом, который может оценить тяжесть состояния и рекомендовать наиболее подходящие действия. На ранней стадии болезни важную роль могут играть тесты на грипп, позволяющие быстрее подтвердить диагноз и дающие врачу возможность своевременно принять решение о необходимости противовирусной терапии, тем самым облегчая течение болезни и снижая риск осложнении.
Как действовать в первые 24 часа
1 шаг — режим сна и отдых
При появлении первых симптомов гриппа крайне важно обеспечить организму максимальный покой. В этот период иммунная система работает особенно интенсивно, борясь с вирусом, что требует значительных энергетических затрат. Достаточный сон и отдых помогают регулировать воспалительные процессы, снижать уровень стресса и укреплять естественную защиту организма. Важно временно отказаться от повседневных дел и сократить использование электронных устройств. Полноценный отдых способствует более быстрому восстановлению и снижает риск осложнений, таких как бронхит или пневмония, поскольку организм может направить энергию именно на борьбу с вирусом.
Если присутствует беспокойство или трудности с засыпанием, дополнительно можно использовать натуральные средства, например магний или травяные чаи с валерианой, пассифлорой или лавандой, которые способствуют расслаблению и улучшают качество сна.
2 шаг — достаточное потребление жидкости
Лихорадка и повышенная температура при гриппе способствуют ускоренной потере жидкости, которую человек часто не замечает. Достаточное потребление жидкости помогает стабилизировать температуру, уменьшить головную боль и усталость, а также поддерживает работу печени и почек, помогая организму выводить продукты воспаления. Вода защищает слизистые оболочки — первую линию защиты от вирусов — и вместе с питанием и электролитами обеспечивает поступление минералов, необходимых для нормальной работы иммунной системы.
Наиболее подходящие напитки при гриппе:
- чистая вода;
- теплый бульон, который восполняет жидкость и минералы, не раздражая желудок;
- травяные чаи с имбирем, ромашкой, мятой или липовым цветом;
- растворы электролитов при лихорадке, потоотделении или рвоте.
Следует избегать напитков с кофеином, так как они усиливают обезвоживание. Во время болезни рекомендуется употреблять не менее 2–2,5 литра жидкости в день, а при высокой температуре — больше, с учетом индивидуальных ограничении по здоровью.
3 шаг — увлажнение слизистой оболочки носа
Слизистая оболочка носа является одной из первых линий защиты организма от вирусов и бактерии. В начале гриппа она часто становится сухой, так как повышенная температура усиливает потерю жидкости, делая слизистую более уязвимой. Поэтому ее увлажнение особенно важно. Оно помогает укрепить естественную защиту, способствует более эффективному выведению вирусов и бактерий, а также облегчает заложенность носа, кашель и раздражение, вызванное воспалением.
Рекомендуемые средства:
- изотонические аэрозоли с морской водой и физиологический раствор;
- гипертонические растворы при выраженной заложенности;
- носовые масла и мази с витамином Е, облепиховым маслом, декспантенолом, гиалуроновой кислотой или алоэ.
4 шаг — активные вещества и витамины для уменьшения симптомов гриппа
Определенные вещества и средства помогают облегчить симптомы гриппа и поддержать организм в борьбе с вирусом. Для снижения температуры и уменьшения болей подходит парацетамол, особенно при высокой температуре и выраженном ознобе, а также ибупрофен при наличии воспаления и мышечных болей. Эти средства снижают дискомфорт и уменьшают энергетические затраты организма.
Для поддержки иммунной системы полезен витамин С. При сухом кашле могут помочь сосновые почки и фенхель для уменьшения раздражения, а при влажном и продуктивном кашле — экстракт плюща, тимьян или алтей, которые способствуют разжижению мокрот и облегчению дыхания.