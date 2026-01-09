Литва просит Украину выдать воевавшего против РФ мужчину... для суда
Литва обратилась к Украине с просьбой признать и исполнить приговор в отношении украинца Александра Радкевича, заочно осужденного за участие в действиях советских войск в Вильнюсе в 1991 году.
Министерство юстиции Литвы в пятницу обратилось к Украине с просьбой признать и исполнить приговор литовского суда в отношении гражданина Украины Александра Радкевича, осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года. Как сообщило министерство в пятницу, запрос подан на основании Конвенции Совета Европы 1970 года о международном признании судебных решений по уголовным делам. Минюст передал украинским ведомствам подготовленное Вильнюсским окружным судом ходатайство о правовой помощи и все подтверждающие его документы.
Радкевич был признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых во время агрессии Советского Союза в Литве.
«У преступлений 13 января нет срока давности. Те, кто признан судом совершившим преступления, должны отбыть наказание вне зависимости от их гражданства или места жительства. Мы надеемся на конструктивное и принципиальное сотрудничество с Украиной в реализации международных обязательств и обеспечении справедливости для жертв исторических преступлений», — приведены в сообщении слова министра юстиции Риты Тамашунене.
В 2023 году сообщалось, что Радкевич воевал на стороне Украины против напавшей на его страну России. Во время январских событий 1991 года Радкевичу было 23 года.
В настоящее время 55-летний Радкевич по делу 13 января был заочно приговорён судом первой инстанции к четырем годам лишения свободы за то, что управлял танком, участвовавшим в событиях у Дома печати в Вильнюсе. Однако после смягчения наказания ему было назначено полтора года тюремного заключения.
Согласно материалам дела, 11 января 1991 года вооружённые автоматами и пулемётами советские военнослужащие, применяя физическую силу, запугивали гражданских лиц, оказывавших активное сопротивление у Дома печати в Вильнюсе. Прибывшие на танках дополнительные силы советских войск, среди которых был и механик-водитель танка Радкевич, выстроились перед Домом печати и начали повторную атаку на здание; велась стрельба холостыми патронами, около 50 гражданских лиц получили акустические и иные травмы.
По литовскому ордеру на арест гражданин Украины был задержан в Греции осенью 2021 года, однако Верховный суд этой страны принял решение не выдавать его Литве. Радкевич является одним из 67 осуждённых на лишение свободы по делу 13 января. Большинство обвиняемых по этому делу осуждены заочно, так как Россия и Беларусь отказались выдавать этих лиц.