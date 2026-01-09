Литва просит Украину выдать воевавшего против РФ мужчину... для суда

Министерство юстиции Литвы в пятницу обратилось к Украине с просьбой признать и исполнить приговор литовского суда в отношении гражданина Украины Александра Радкевича, осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года. Как сообщило министерство в пятницу, запрос подан на основании Конвенции Совета Европы 1970 года о международном признании судебных решений по уголовным делам. Минюст передал украинским ведомствам подготовленное Вильнюсским окружным судом ходатайство о правовой помощи и все подтверждающие его документы.