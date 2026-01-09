Фармацевт назвала ошибки, из-за которых витамины не работают и дают побочки

"Перед приемом любых пищевых добавок или лекарств следует внимательно прочитать инструкцию по их применению и точно следовать указаниям врача или фармацевта. К сожалению, пациенты не всегда их соблюдают - лекарства принимаются неточно, когда вспоминают, что их нужно принимать, и не редко не соблюдают данные в инструкции указания. Здесь следует отметить, что неправильный прием лекарств и пищевых добавок может не только повлиять на их действие, но и способствовать возникновению различных побочных эффектов", - предупреждает Вера Кейша.