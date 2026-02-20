"Нормально ли делиться такой информацией?" Оправдания медсестры не убедили людей

Несколько дней назад та же пользователь поделилась видео, которое вызвало довольно большой резонанс. «У каждого свои хобби», — говорится в подписи к ролику. «Думаешь, что в больнице будет спокойная смена, а вечером тебе приносят такой "подарок". Скажем так, у всех была интересная ночь», — написала она под видео, где показывает металлические предметы, найденные в животе одного из пациентов, поступивших в больницу. В комментариях она добавила, что человек якобы добровольно проглотил гайки.