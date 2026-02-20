"Нормально ли делиться такой информацией?" Оправдания медсестры не убедили людей
"Нормально ли делиться такой информацией?" — таким вопросом сопровождено видео, опубликованное в соцсети TikTok. По словам автора ролика, которая работает медицинским сотрудником в больнице Таллина, в этом нет ничего плохого: "У меня всегда все анонимно".
Пользователь TikTok, работающая медсестрой в больнице в Таллине, опубликовала в своем аккаунте несколько видео, снятых во время работы. В одном из роликов она показывает своим почти 2000 подписчикам обычный рабочий день, в другом шутит о пациентах или танцует вместе с коллегой.
Несколько дней назад та же пользователь поделилась видео, которое вызвало довольно большой резонанс. «У каждого свои хобби», — говорится в подписи к ролику. «Думаешь, что в больнице будет спокойная смена, а вечером тебе приносят такой "подарок". Скажем так, у всех была интересная ночь», — написала она под видео, где показывает металлические предметы, найденные в животе одного из пациентов, поступивших в больницу. В комментариях она добавила, что человек якобы добровольно проглотил гайки.
«Можно ли такое публиковать?»
Пока одни шутят, что «очевидно, ему не хватало железа в организме», другие считают поведение медработника недопустимым. «Можно ли такое публиковать?» — спрашивает один из пользователей в комментариях. Другой добавляет, что публикация подобных видео разрушительно влияет на доверие к врачам и больницам.
Позже в почтовый ящик портала Elu24 пришло письмо: «В TikTok было опубликовано видео, где сотрудник больницы делится рентгеновским снимком пациента. Где граница профессиональной этики? Я больше не пошел бы в эту больницу. Кто знает, может в следующий раз в TikTok опубликуют историю болезни пациента», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.
Автор упомянутого видео не ответила на запрос редакции. Однако она высказала свое мнение под самим роликом: «Мне все равно, пусть пишут что хотят. У меня всегда все анонимно. Я же не собираюсь показывать здесь какие-то половые органы, а только то, какие случаи у нас иногда происходят и которые даже меня удивляют», — написала она.
В соцсетях запрещено раскрывать данные о здоровье конкретного пациента
В эстонской Инспекции по защите данных журналистам пояснили, что в социальных сетях запрещено раскрывать данные о здоровье конкретного пациента. «Медицинские случаи или ситуации при необходимости можно обсуждать в обобщенной форме, чтобы ни один конкретный пациент не мог быть идентифицирован ни прямо, ни косвенно», — отметили в инспекции. Исключение составляет только ситуация, когда пациент дал явное согласие.
В октябре 2023 года разгорелся скандал, когда выяснилось, что некоторые сотрудники скорой помощи Таллина фотографировали пациентов, их дома, истории болезни и даже умерших, а затем делились этими материалами друг с другом в закрытой группе в Facebook. Тогда Инспекция по защите данных и полиция начали административное производство по этому делу.