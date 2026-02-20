В Рижском зоопарке - новая впечатляющая экспозиция: скелет горбатого кита, когда-то выброшенного на побережье Видземе
В Рижском национальном зоологическом саду открыта новая визуально впечатляющая экспозиция — скелет горбатого кита, который теперь размещен под потолком Центра экологического образования Zinarium.
Скелет длиной более десяти метров экспонируется в помещении так, словно морской гигант находится в движении, создавая для посетителей возможность увидеть его с совершенно новой точки зрения и одновременно познакомиться с анатомией кита и значением морских экосистем.
Горбатый кит был найден 21 июля 2006 года на побережье Видземе возле Дунте. Молодой самец был примерно 10 метров в длину и весил около 10 тонн. После извлечения животного и транспортировки в порт Скулте специалисты факультета ветеринарной медицины Латвийского университета бионаук и технологий (тогда — Латвийского сельскохозяйственного университета) провели исследование и вскрытие, установив повреждения черепа, которые, вероятнее всего, возникли в результате столкновения с судном. После нескольких месяцев обработки костей и монтажа скелет в качестве подарка был передан Латвийскому музею природы, включен в фонд музея и по-прежнему является его фондовым предметом. С февраля 2007 года скелет несколько месяцев экспонировался в выставочном зале музея, привлекая большое внимание посетителей. Однако, учитывая ограниченную площадь помещений музея в историческом здании в центре Риги, летом того же года скелет был передан на длительное хранение в Рижский зоопарк.
Чтобы обеспечить долговременную сохранность скелета, в 2025 году было принято решение о его профессиональной реставрации в Нидерландах. Реставрация была реализована при поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды в рамках проекта «Сокровища Балтийского моря — наша общая ценность». Демонтаж и подготовку к транспортировке в Риге выполнили специалисты компании Inside Out Animals, которые затем в Нидерландах осуществили очистку костей, отбеливание и восстановление конструкции. После реставрации скелет вернулся в Ригу и был установлен в помещении Zinarium как центральный образовательный объект.
«Скелет горбатого кита, возможно, выглядит как экспозиция, но на самом деле это декларация ценностей нашей команды Rīga ZOO — мы выбираем науку, образование и устойчивость как основу развития Рижского национального зоологического сада. Этот горбатый кит — идеальный мост в будущее. Мировое сообщество зоопарков и аквариумов ежегодно посещают более 700 миллионов человек – это одна из крупнейших образовательных и туристических площадок на планете. Если мы правильно используем эту площадку с нашими более чем 300 000 посетителями в год, мы внесем не только эмоциональный, но и экономический вклад в развитие Риги и Латвии в целом. Поэтому я призываю запомнить этого горбатого кита как знак — будущее Рижского зоопарка не просто в развитии. Наше будущее — стать примером балтийского уровня того, как природа, наука и развитие города встречаются в одном месте», — подчеркивает член правления Рижского зоопарка Анете Билзена.