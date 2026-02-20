В Рижском зоопарке - новая впечатляющая экспозиция: скелет горбатого кита, когда-то выброшенного на побережье Видземе

«Скелет горбатого кита, возможно, выглядит как экспозиция, но на самом деле это декларация ценностей нашей команды Rīga ZOO — мы выбираем науку, образование и устойчивость как основу развития Рижского национального зоологического сада. Этот горбатый кит — идеальный мост в будущее. Мировое сообщество зоопарков и аквариумов ежегодно посещают более 700 миллионов человек – это одна из крупнейших образовательных и туристических площадок на планете. Если мы правильно используем эту площадку с нашими более чем 300 000 посетителями в год, мы внесем не только эмоциональный, но и экономический вклад в развитие Риги и Латвии в целом. Поэтому я призываю запомнить этого горбатого кита как знак — будущее Рижского зоопарка не просто в развитии. Наше будущее — стать примером балтийского уровня того, как природа, наука и развитие города встречаются в одном месте», — подчеркивает член правления Рижского зоопарка Анете Билзена.