Люди, родившиеся в эти четыре месяца, становятся намного сильнее с возрастом

Эта трансформация позволяет их храбрости стать целенаправленной. В результате они начинают преследовать свои цели с поразительной настойчивостью. Будь то дерзкий Овен или решительный Телец, апрельские люди обладают и драйвом, и выносливостью. Позже они осознают, что истинная сила — в умении понять, когда нужно действовать, а когда — выждать. С возрастом они становятся одновременно динамичными и приземленными.