Командующий НВС: Латвия больше не является "легкой целью" для агрессора
Латвия больше не выглядит «легкой целью», как это могло казаться еще 10 лет назад. За это время страна укрепила свои военные возможности, углубила сотрудничество с союзниками и более детально проработала оборонительные планы. Даже несмотря на то, что в сфере обороны еще многое предстоит сделать, уже сейчас Латвия способна противостоять тем силам, с которыми Россия потенциально могла бы выступить против нее, заявил в программе Латвийского радио командующий Национальными вооруженными силами Латвии, генерал-майор Каспар Пуданс.
По его словам, ситуацию нельзя оценивать так же, как в прошлые годы, когда военная уязвимость Балтии воспринималась иначе. Пуданс подчеркнул, что за последние годы Латвия не только развивала собственные возможности, но и существенно усилила практическое взаимодействие с союзниками, которые уже находятся на территории страны, сообщает LSM.lv.
«На нас уже нельзя смотреть так, как еще десять лет назад, когда мы могли казаться легкой целью», — отметил командующий.
Он добавил, что, если исходить именно из нынешних военных возможностей России, Латвия уже сейчас могла бы дать отпор своими силами и силами союзников, размещенных здесь.
При этом Пуданс подчеркнул, что оценка угрозы не сводится только к численности войск и вооружений. По его словам, необходимо учитывать сразу три фактора — военные возможности, намерение применить силу и практическую возможность это сделать. Он напомнил, что в 2013, 2017 и 2021 годах у границ Латвии российские силы были даже значительнее, чем сейчас, однако тогда не было столь очевидного сигнала, что Москва готова использовать их для достижения политических целей. Теперь, по его словам, Россия уже показала, что готова прибегать к прямой и жесткой военной силе.
Отдельно Пуданс остановился на выводах, которые Запад должен был сделать еще после 2014 года. По его оценке, поддержка Украины тогда была недостаточной, а ряд шагов западных стран мог быть воспринят в Кремле как сигнал о слабой решимости. Именно это, по его мнению, могло подтолкнуть Москву к ошибочному выводу, что Украина останется без поддержки, а Запад не встанет на ее сторону.
Говоря о нынешней войне, командующий НВС отметил, что Украина добивается важных тактических успехов, в том числе за счет инноваций и использования новых технологий, однако этого недостаточно для стратегического перелома. По его словам, для настоящего изменения ситуации необходимо оперативное и стратегическое превосходство — способность не просто удерживать фронт, а нарушать снабжение противника, лишать его разведки, поражать ключевые объекты и возвращать стратегически важные территории.
Пуданс обратил внимание, что нынешние автономные технологии, включая дроны, помогают сдерживать врага и удерживать линию фронта, но сами по себе не решают задачу освобождения или оккупации территории. По его выражению, «дрон пока не оккупирует территорию» — в конечном счете это все равно делает человек, солдат, который приходит и устанавливает контроль на месте.
Он также призвал с осторожностью использовать формулировки о «мировой войне». По словам Пуданса, Латвия и другие страны уже сталкиваются с проявлениями гибридной и информационной войны, но было бы нечестно ставить это в один ряд с тем, что ежедневно переживает Украина. Он отметил, что не считает корректным говорить, будто Латвия сейчас находится в состоянии войны, пока украинские военные реально ведут боевые действия и гибнут на фронте.
Комментируя риски для Балтии, Пуданс допустил, что в случае изменения ситуации в Украине Москва теоретически может искать новую жертву для продолжения милитаристской политики и сохранения внутренней стабильности режима. Однако, по его словам, сейчас Россия столкнулась бы уже с совершенно иной ситуацией, чем раньше: Латвия укрепляет оборону, готовит территорию, развивает так называемую Балтийскую линию обороны, повышает устойчивость командных пунктов, связи, инфраструктуры, а также кибер- и радиоэлектронную защиту.
По оценке командующего, даже в случае прекращения боевых действий в Украине Россия не сможет мгновенно развернуть готовую к новой войне группировку у границ НАТО. На восстановление сил, переобучение подразделений и подготовку командного состава потребуется время. Именно поэтому, признал Пуданс, продолжение сопротивления Украины дает Балтии и Европе дополнительное окно для укрепления собственной безопасности, хотя сам он назвал такую логику тяжелой и циничной.
Особое значение, по его словам, сохраняет фактор НАТО. Пуданс отметил, что в воздушном компоненте у Альянса есть заметное техническое превосходство, и именно это остается одним из важных сдерживающих факторов для России. Москва понимает, что столкновение с НАТО означало бы совершенно иной уровень противодействия, чем тот, с которым она сталкивается в Украине.
В итоге командующий НВС сделал акцент на главном: Латвия не должна исходить из страха, но обязана последовательно усиливать свои оборонительные возможности и демонстрировать готовность к сопротивлению. Именно это, по его мнению, является одним из самых действенных способов повлиять на расчеты потенциального противника.