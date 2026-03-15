Командующий НВС: Латвия больше не является "легкой целью" для агрессора

При этом Пуданс подчеркнул, что оценка угрозы не сводится только к численности войск и вооружений. По его словам, необходимо учитывать сразу три фактора — военные возможности, намерение применить силу и практическую возможность это сделать. Он напомнил, что в 2013, 2017 и 2021 годах у границ Латвии российские силы были даже значительнее, чем сейчас, однако тогда не было столь очевидного сигнала, что Москва готова использовать их для достижения политических целей. Теперь, по его словам, Россия уже показала, что готова прибегать к прямой и жесткой военной силе.